Mérföldkőhöz érkezett a kéménymentes belváros projekt Budapesten

Több projekten keresztül halad Budapest távhővezeték-rendszerének kiépítése, illetve felújítása. Az egyik részfeladat a "kéménymentes belváros" fantázianéven fut, ez azt jelenti, hogy a budai oldalról Pestre viszik át a vezetéket, ami által megnyílik a lehetőség, hogy a pesti belváros távhőre váltson.

"Eléggé jól haladnak a munkálatok,

az Erzsébet híd aljára Budáról felszerelt vezetéket már üzembe is tudják majd helyezni,

ennek a vezetéknek a további részeit a Kossuth Lajos utcában építik tovább" - mondta az InfoRádiónak Herpai Attila, a Főtáv kommunikációs vezetője. Az utóbbi munkát a következő fűtési szezon kezdetéig befejezik, így

a Főpolgármesteri Hivatal beköthető lesz a távfűtésbe.

Kispest és Angyalföld között is épül egy komolyabb vezeték, ami elhalad a Városliget mellett is, itt is számos intézmény ráköthető lesz a távhőre, például az állatkert új biodómja.

