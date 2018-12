Magyar fegyverek: a hatvanas évekből megérkeztünk a 21. századba

A Magyar Honvédség fejlesztésének kulcsfontosságú pillanataként említette Benkő Tibor honvédelmi miniszter a több mint tízezer, Magyarországon összeszerelt és a honvédséghez kerülő fegyvert. Hamarosan megérkeznek a gyártó gépsorok is a HM Arzenál Zrt. kiskunfélegyházi fegyvergyárába, valamint további hadiipari fejlesztéseket is terveznek.

A honvédséghez és a rendőrséghez kerülő fegyverek a világ élvonalába tartozónak számítanak a kategóriájukban, főként a gépkarabélyok és a géppisztolyok

- mondta az InfoRádióban Vass Gábor, a Kaliber magazin főszerkesztője. Könnyűek, részben műanyag tokosak, moduláris felépítésűek, tehát később bővíthetők és átalakíthatók. Felszerelhető rá éjjellátó, lézeres irányzék és célmegjelölő, fel lehet úgy szerelni, hogy tökéletesen megfeleljen az adott feladatra. A szakértő szerint nagyon fontos, hogy rendkívül ergonomikusak, testre szabhatók, kétkezesek.

"Az elmúlt évszázad hatvanas éveiből megérkeztünk a 21. századba.

Óriási előrelépés. Rendőrségi téren is, ott a pisztolyok lesznek a fontosak, ezek három generációval fejlettebbek, mint amit most a rendőrség használ" - jegyezte meg Vass Gábor a mostani fejlesztés jelentőségéről, és hozzátette, akár több százezer új fegyverre is szükség lehet.

A hazai fegyvergyártás újraindítása szerinte erkölcsi és patrióta szempontból egyfajta tartást ad, és nemzetbiztonsági szempontból is fontos, hogy legyen ilyen kapacitása az országnak.

A magyar nagyüzemi kézilőfegyver-gyártás a 2000-es évek elején megszűnt, most hozzák létre Kiskunfélegyházán az új gyárat, ahol cseh licenc alapján, a visegrádi együttműködés keretében egyelőre összeszerelés zajlik, de egyre inkább a gyártás felé haladnak.

"Nagyon előrehaladott a helyzet, megvan a kétszáz szakember a kiskunfélegyházi gyárba, már fegyvereket szerelnek össze, ennek fel kell futnia. Nehéz kiszámolni, hogy mennyibe kerül, de

a végére nyilván több százmillió eurós értékű projekt lesz"

- mondta a főszerkesztő, és úgy látja, a hazai gyártás leállításával csúnyán lemaradtunk, az összes környező országban vannak komoly fegyvergyárak, de Európában az egyik legkomolyabb a cseh Ceska Zbrojovka, amely százéves múltra tekinthet lassan vissza.

"Az ő kapacitásuk kiegészítése is lesz a magyarországi gyár. Amit itt gyártanak, de nem a magyar rendvédelmi szervekhez vagy a honvédséghez kerül, azt a csehekkel kötött megállapodás értelmében exportálhatjuk is" - mondta Vass Gábor.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán