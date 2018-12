Bevállalta a parlamenti botrányt az MSZP

Tóth Bertalan közölte, hogy ő maga kezdeményezte mind a saját frakciójában, mind pedig a többi párt felé, hogy tiltakozásul foglalják el az elnöki pulpitust, de mint mondt, arra azonban

külön kérte, illetve felszólította a képviselőket, hogy ne kövessenek el semmilyen erőszakos cselekményt.

Közben az MSZP elnöksége csütörtök délelőtti ülésén úgy döntött, kiáll az MSZP képviselőcsoportja és minden egyes képviselője mellett, és szolidaritást vállal velük, bármi is történik az elkövetkező időszakban. A pártelnök fenyegetéseknek nevezte Kövér László kijelentéseit a képviselők megbüntetéséről, és mint mondta, visszautasítja azokat.

Tóth Bertalan hangsúlyozta, hogy

képviselőik a parlamentben nem alkalmaztak erőszakot, ez azonban nem jelenti azt, hogy az egypárti fideszes szabályokat minden esetben betartották volna és azt se, hogy be fogják tartani.

Hozzátette, mivel a törvényt közjogilag érvénytelennek tartják, ezért mindent elkövetnek, hogy azt "megsemmisítsék", erre pedig közös ellenzéki fellépést javasolnak. Az MSZP elnöke minden ellenzéki pártot meghívott csütörtökre, hogy egyeztessenek a közös fellépésekről, kezdeményezésekről.

A pártelnök bejelentette, hogy "munkásparlamentet" szerveznek.

Januártól minden megyeszékhelyen találkoznak szakszervezeti vezetőkkel, munkásemberekkel és civil szervezetekkel, majd május 1-jén megtartják a "munkásparlamentet", amelyen bemutatják "a munka törvénykönyvét, amelyet, mint fogalmazott, "a munkások keze írt és nem a fideszes oligarcháké".

400-600 ezres büntetéseket javasolt a házelnök

Az ellenzéki pártok szerint nem volt jogszerű a héten tartott parlamenti ülés, így szerintük nem is volt ülés. A házelnök azonban már ki is szabta a hétfői rendzavarásért az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselőire a pénzbüntetést, de azt az Országgyűlésnek még jóvá kell hagynia.

Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese csütörtökön a házbizottság ülése után tartott sajtótájékoztatón közölte, törvénytelenül fogadták el hétfőn a parlament ülésének napirendjét, mivel az ellenzék napirend-módosítási javaslatairól külön-külön és nem egyszerre kellett volna szavazni.

Innentől kezdve az egész heti ülésezés és a büntetések kiszabása is szerinte törvénytelen volt.

Burány Sándor, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese egyetértve ezzel közölte, a házbizottság ülésén is elismerték, a képviselői kártyák használata nélkül is lehetett szavazni, holott ebből korábban számos probléma volt, több országgyűlési képviselőnek is le kellett mondania, mert más szavazógépét használta.

Ismertetésük szerint

a hétfői parlamenti rendzavarásért 400-600 ezer forintos tiszteletdíj-csökkentést javasol Kövér László házelnök

Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP), Harangozó Tamásnak, Kunhalmi Ágnesnek (MSZP), Szabó Sándornak (MSZP), Tordai Bencének (Párbeszéd), Tóth Bertalannak (MSZP) és Varju Lászlónak (DK).

Nyitókép: Szél Bernadett független képviselő (elöl k) és Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője (j) sípot fúj az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 12-én. Mögöttük jobbról Ungár Péter, közöttük Schmuck Erzsébet, az LMP képviselői. MTI/Máthé Zoltán