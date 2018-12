Rendkívüli ülést tart a Fővárosi Közgyűlés

A Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett - a budapest.hu oldalon pénteken közzétett - előterjesztésben tájékoztatják a képviselőket a kialakult helyzetről, és a javaslat elfogadásával a testület kimondhatja:

továbbra is támogatja az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósítását.

A testület felkérheti Tarlós István főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója útján az érintettek - ezen belül az érintett kormányzati szervek - bevonásával gondoskodjon a projekt újrastrukturálásáról és az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásáról. Továbbá a projekt befejezési határidejét 2020. december 31-re módosíthatja a testület.

A projekt aktuális helyzetről szóló tájékoztató szövegben az olvasható: másfél éve műszaki és jogszabályi változások miatt szükségessé vált a szállítói szerződés módosítása, valamint a projekt megvalósításának átütemezése a kölcsönszerződés módosítása is.

Mint írták, az elmúlt másfél évben folyamatos napi szintű egyeztetések eredményeképp elkészült a követelményeket leíró dokumentum, valamint a felek konszenzusra jutottak a szállítói szerződés módosításának szövegezésében. A szerződés mellékletét képező változtatási ajánlatok tekintetében a felek a 23 ajánlatból 18 esetében konszenzusra jutottak.

A BKK és a Scheidt&Bachmann német cég között a legnagyobb ellentmondás az állomástelepítési, járműszerelési és üzemeltetési költségeket érintő változtatási ajánlatokat illetően volt, mivel a szállító nem tudott érdemben műszaki, jogi, pénzügyi alátámasztást nyújtani ezen ajánlatok tekintetében.

Továbbá a szállító a megnövekedett üzleti kockázataira való hivatkozással is többletár igényt kívánt érvényesíteni, valamint az elmúlt három év - 2016-2018 - során elvégzett, az újratervezéssel kapcsolatos többletköltségeinek megtérítésére is igényt jelentett be - olvasható.

Közölték, mivel a megfelelő alátámasztások hiányoztak és azokat a szállító nem pótolta, a BKK számára egyik igény sem volt elfogadható.

A tárgyalások folytatásának, valamint a szerződés fenntartásának objektív akadályát képezte és jelentős kockázatot jelentett azonban a bankgaranciával kapcsolatos szállítói magatartás.

A projekt kezdetekor átadott előleggarancia és teljesítési garancia - bankgarancia - időközben lejárt. A bankgarancia hiánya a szállító szerződésszegését eredményezte.

A BKK a lejáró bankgaranciák haladéktalan megújítására szólította fel a szállítót. Azonban november közepére úgy ítélték meg, hogy a további kockázatok elkerülése, valamint a projekt folytatása érdekében a felmondás késedelem nélküli érvényesítése elengedhetetlenné vált, ezért az igazgatóság elé terjesztették a szállítói szerződés azonnali hatályú felmondását tartalmazó javaslatát.

A BKK igazgatósága november 21-én szerződésszegés miatt, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) előzetes hozzájárulásának birtokában, egyhangúlag döntött a szerződés azonnali hatályú felmondásról.

Ezzel egyidejűleg a BKK felszólította a szállítót a kifizetett, de el nem számolt előlegek - 4 millió 96 ezer 513 euró - és a meghiúsulási kötbér - tervezés és fejlesztés vonatkozásában 4 milliárd 589 ezer 699 euró, valamint az üzemeltetés vonatkozásában 1 milliárd 467 millió 685 ezer forint - azonnali teljesítésére.

A BKK tájékoztatása szerint a projekt során eddig megvalósult elemeket a jövőben felhasználják, így "a projekt során felhasznált források a projekt megvalósítása céljára hasznosulnak" - áll az előterjesztésben, amely szerint folyamatban a van a szerződés lezárásával kapcsolatos elszámolási kérdések rendezésének előkészítése is.

A BKK megkezdte a projekt koncepcionális újrastrukturálását. A projekt folytatása új szállítóval, valamint a jelenlegi követelményekhez és igényekhez igazított műszaki tartalommal történik - írták.

Közölték, "reális idősíkú megvalósítható megoldási alternatívát" jelent a projektnek az országos elektronikus jegy- és bérletrendszerhez történő kapcsolódása. Egy olyan, a kormányzati informatikai rendszerekkel integrált elektronikus jegyértékesítési rendszer alakítható ki, amely biztosítja a fővárosi és elővárosi jegyrendszerek integrálását, valamint az online, mobil és egy egyéb korszerű értékesítési technológiákkal történő összekapcsolást.

Az újratervezést követően - az eredeti elektronikus jegyrendszerrel összefüggő célokkal összhangban - a rendszer lehetővé fogja tenni: az országos elektronikus jegyrendszerrel történő átjárhatóságot, a fővárosi jegyek és bérletek elektronikus úton történő megvásárlását, és az így megvásárolt jegyek és bérletek papírmentes módon - elektronikus személyazonosító igazolvány, vagy elektronikus közlekedési kártya igénybevételével, illetve online mobil eszközzel - történő használatát. Továbbá a felszíni közlekedési eszközök, a HÉV és a MillFav esetében az utazások számának pontos, járathoz között elektronikus alapú mérését (a járműre történő felszálláskor), a metrók esetében a teljes zártkapus rendszer bevezetését, valamennyi jegy- és bérlettermék elektronikus ellenőrzését.

Emellett a BKK megkezdte a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer útján történő értékesítés lehetőségének előkészítését - olvasható az előterjesztésben.

Az előterjesztéshez mellékelt, a projekttel kapcsolatos eddigi teljesítésekre és annak pénzügyi kereteire vonatkozó összefoglaló szerint a 35 milliárd 569 millió forintos szerződött összegből eddig 8 milliárd 787 millió 686 ezer forintot fizettek ki. A függőben lévő kifizetés összege 99 millió 266 ezer forint, így a fennmaradó összeg 26 milliárd 682 millió 71 ezer forint.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila