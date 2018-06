Ezt válaszolta Orbán Viktor, amikor a CEU-ról kérdezték

Fontosabb a döntés minősége, mint az időpont – fogalmazott a miniszterelnök, amikor az Index, a Hvg.hu és az Atv.hu újságírója a parlamentben arról kérdezte, meglesz-e nyáron a megállapodás a kormány és a CEU között? Orbán Viktor azt felelte, hogy a "Jó döntéshez idő kell". Arra a kérdésre, hogy a CEU augusztusig szeretné megkötni a megállapodást, különben kilátásba helyezték az egyetem elköltöztetését, Orbán azt mondta:

Mint arról az Infostart is beszámolt, napirend előtt is téma volt a Közép-Európai Egyetem ügye az Orsdzággyűlésbne. Mellár Tamás, a Párbeszéd frakciójából arra emlékeztetett, hogy a kormány még mindig nem állapodott meg az intézménnyel, ezért kérdésessé vált az oktatás szeptemberi megkezdése a CEU-n. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt kérte az egyetemtől, hogy a többi külföldi egyetemhez hasonlóan tartsa be a törvényeket, ne megváltoztatni akarja azokat.