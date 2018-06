Ellenzéki össztűz a költségvetésre

Z. Kárpát Dániel, a jobbik képviselője a költségvetési tervezetet támadta, kevesellte az oktatásra és a fiatalok otthonteremtésére szánt forrásokat, valamint sokallta az áfát és az úgynevezett országvédelmi alapra elkülönítendő pénzt. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azzal érvelt, hogy a jövő évre tervezett büdzsében tovább csökkennek a munkát terhelő adók és nő a családok támogatására szánt keret. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsé-tervezetet, amelynek általános vitáját szerdán kezdi meg a Ház. Dömötör Csaba rámutatott, hogy a kormány a tervezésnél a biztonságot, a családok támogatását és a foglalkoztatás növelését tartotta szem előtt.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Az MSZP-s Korózs Lajos szintén a jövő évi költségvetési tervezetet és adótörvényeket kritizálta, mivel úgy látta, hogy a jóléti kiadások csökkentek, míg az állam fenntartására szánt források nőttek. Emellett a képviselő nem értett egyet a Szép-kártyán kívüli cafeteria-juttatások kivezetésével sem. Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára a szocialista kormányok 2010 előtti intézkedéseit olvasta az ellenzéki képviselő fejére, majd aláhúzta, hogy nem helyettesítheti utalvány a munkáért járó bért, márpedig Magyarországon a cafeteria-rendszer ebbe az irányba ment el.

Ungár Péter az LMP képviselője a kormány külpolitikáját támadta, mert szerinte míg az unióval szemben ellenséges politikát folytat, addig Moszkvát - mint mondta - egyszer sem állította meg az elmúlt 8 évben, továbbá a határon túli magyar kisebbségek érdekeit sem védi megfelelően. Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára megnyugtatónak tartotta, hogy nem az LMP szabja meg az ország külpolitikáját, majd hozzátette, hogy a kormány minden égtáj felé a magyar érdekeket képviseli.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Vadai Ágnes, a DK képviselője elképesztőnek tartotta, hogy nemrég a fideszes képviselők is megszavazták az Európai Parlamentben a Kínából és Oroszországból származó kibertámadások elleni felkészülést, a kormány mégsem tesz semmit az állami számítógépek védelmében, habár ezeken is megtalálható az egyik orosz szoftvergyártó gyanúsnak minősített vírusirtója. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára visszautasította, hogy a kormány orosz érdekeket szolgálna, majd azzal érvelt, hogy az állami számítógépeken több vírusirtót is használnak és leszögezte, hogy a magyar kibertér megfelelően védett.

Mellár Tamás, a Párbeszéd frakciójából arra hívta fel képviselőtársai figyelmét, hogy a kormány még mindig nem állapodott meg a Közép-Európai Egyetemmel, ezért kérdésessé vált az oktatás szeptemberi megkezdése az intézményben. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt kérte a CEU-tól, hogy a többi külföldi egyetemhez hasonlóan tartsa be a törvényeket, ne megváltoztatni akarja azokat.