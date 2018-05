A CEU csak a kormányra vár, Budapesten folytatnák

Budapesten akar maradni a CEU, de már kiépített egy menekülő útvonalat. Az intézmény rektora most erről szolgált néhány újdonsággal az egyik nemzetközi hírügynökségnek.

"Mindenképpen itt szeretnénk maradni Budapesten, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy ez így lehessen". Ezt Fodor Éva, a CEU rektorhelyettese mondta az InfoRádióban.

A CEU most már teljesíti az új felsőoktatási törvény által előírt összes kötelezettséget, és erről a magyar kormány meg is győződött. A legutolsó ilyen pont az volt, hogy folytassunk oktatási tevékenységet az Egyesült Államokban, amit meg is tettek - mondta Fodor Éva.

"Most már csak egyetlen dolog van hátra, ez pedig az, hogy

a kormány aláírjon egy szerződést New York állammal, ez is része a törvénynek, de persze ez nem a mi hatáskörünk.

- emlékeztetett Fodor Éva, a CEU rektorhelyettese, aki szerint egyelőre semmilyen információt nem kaptak a kormánytól a szerződés aláírásának várható időpontjáról.

"Nagyon bízunk abban, hogy a szerződést a kormány aláírja, mert igazán semmilyen akadálya nincs ennek.

Többször megmondták, hogyha teljesítjük a feltételeket, amelyeket a törvény előír, akkor a CEU itt maradhat Budapesten.

Ezt nem csak Magyarországon, de máshol is hangoztatták, tehát nincs oka annak, hogy ne írják ezt alá minél előbb" - hangsúlyozta.

A CEU 500 hallgatója 2019-ben már Bécsben kezdheti meg a tanévet, ha az egyetemnek el kell költöznie a Budapestről. Ezt az intézmény rektora mondta a Reutersnek. Michael Ignatieff hozzátette, hogy a Közép-európai egyetem az Otto Wagner kórház 50 ezer négyzetméteres területén működik majd, ahol 16 felújítandó épületet bérelnek ki. A 2022-ben kezdődő tanévre 1500 új hallgatót várnak oda.