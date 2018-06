Elfogadhatatlannak tartja az uniós büdzsé tervezetet a kormány - a nap hírei

A jövőben az innovációs tárca koordinálja a kutatás-fejlesztési és innovációs kiadásokat. Ebben a formájában elfogadhatatlannak tartja az uniós költségvetési tervezetet a magyar kormány. Egyhangúlag jóváhagyták az amerikai védővámokra válaszul tervezett ellenintézkedéseket az uniós tagállamok. A nap legfontosabb hírei június 14-én.

A jövőben az innovációs tárca koordinálja az állami intézményeknél lévő, kutatásra fordítható mintegy 70 milliárd forint elosztását. A Magyar Tudományos Akadémia péntekre rendkívüli elnökségi ülést hívott össze, mert ide tartozik az MTA kutatásra fordított 28,1 milliárd forintos költségkerete, a pénz a testület teljes éves büdzséjének mintegy fele. Az ülésen várhatóan részt vesz Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A tárca azzal indokolta a módosítást, hogy az egységes innovációs és tudománypolitika érdekében meg kell szüntetni a költségvetési forrásgazdálkodásban a széttagoltságot.

Ebben a formájában elfogadhatatlannak tartja az uniós költségvetési tervezetet a magyar kormány. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta: a javaslat a szegényebb államoktól csoportosítana át forrásokat a gazdagabbakhoz. Gulyás Gergely úgy vélte, hogy a tervezet azokat az államokat jutalmazza, amelyek nem tartották be a maastrichti kritériumokat, nem használták megfelelően az uniós fejlesztési forrásokat. Arról is beszélt: a kormány olyan módosításra készül, amely szerint bármennyit kereshet a jövőben egy nyugdíjas, fizetése mellé megkapja a nyugdíját is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a változtatás mikor léphet életbe.

Mégsem indul az MSZP pártelnöki posztjáért Kunhalmi Ágnes, csak a választmányi elnöki tisztségre jelölteti magát a vasárnapi tisztújításon - írta a politikus az Indexnek küldött nyilatkozatában. Kunhalmi Ágnes azt is közölte: az elnöki küzdelemben sem Tóth Bertalant, sem Mesterházy Attilát nem támogatja. A szocialisták választási szereplése után még a szavazás estéjén lemondott Molnár Gyula pártelnök és a teljes elnökség, ezután írták ki a tisztújítást.

Pénteken lesz az utolsó tanítási nap, ezzel több százezer tanuló számára kezdetét veszi a nyári szünet. A következő tanév szeptember 3-án, hétfőn kezdődik majd, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz. A tényleges tanítási napok száma 181. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a 2018/2019-es tanév hosszában, szerkezetében az előző évek gyakorlatához képest nincs változás.

Magyarország megsértette az uniós szolgáltatási irányelvet a mobilfizetési rendszer állami monopóliummá alakításával - ismertette az uniós főtanácsnok indítványát az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága. Az Európai Bizottság 2016 novemberében indított keresetet a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett Nemzeti Mobilfizetési Rendszer ügyében, amely véleményük szerint kizárólagos jogot biztosít az üzemeltetőnek szolgáltatása nyújtásához.

A Kecskeméti Törvényszék egyenként 25 év fegyházbüntetéssel sújtotta nem jogerős ítéletében a négy külföldi embercsempészt, akik 71 illegális bevándorló halálát okozták 2015 augusztusában. Az embereket egy hűtőfurgonba zsúfolták, ahol megfulladtak. Az elsőrendű afgán és a három bolgár vádlott egyike sem bocsátható feltételesen szabadlábra. Az elsőrendű vádlottat véglegesen, a többieket 10-10 évre kiutasították Magyarországról, és vagyonelkobzást is kiszabtak velük szemben.

A szlovák-magyar határ közelében szabadon engedték az országjáró medvét. Olyan területen engedték el, amely távol van a lakott településektől, és ahol stabil medvepopuláció él. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága közölte: az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a befogott medve egy vadon élő, 10 évesnél idősebb egészséges nőstény, amelynek további bocsai már nem várhatóak.

Egyhangúlag jóváhagyták az acélra és alumíniumra kivetett amerikai védővámokra válaszul tervezett ellenintézkedéseket az uniós tagállamok. Brüsszeli diplomáciai források szerint a döntés értelmében első körben mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékkel szemben vezetnének be 25 százalékos importvámot. Az amerikai elnök a közelmúltban jelentette be, hogy nem ad további mentességet az uniónak az acél és alumínium importjára kiszabott 25, illetve 10 százalékos védővámok hatálya alól.

Nem változtatott a kamatszinteken az Európai Központi Bank kormányzótanácsa. Az EKB elnöke a testület Rigában tartott ülésén ismertette: az Európai Központi Bank szeptemberig folytatja 30 milliárd eurós eszközvásárlási programját, amelyen keresztül élénkíti a gazdaságokat. Mario Draghi hozzátette: ezután 15 milliárdra szűkítik a program keretét és decemberben véget is ér a program.

Egy nappal a nemzetgyűlés után a francia szenátus is elfogadta a vasúti reform végleges változatát, amely 2020-tól lép életbe. A kormány legfőbb célja, hogy megszüntesse a vasúti dolgozók kivételezett helyzetét, egyebek mellett a munkahelyek életre szóló szavatolását és az 50 és 55 év közötti nyugdíjba vonulás lehetőségét. A szakszervezetek június végéig még folytatják a három hónapja kezdett munkabeszüntetést.

Az Egyesült Államok addig nem enyhíti az Észak-Korea elleni büntetőintézkedéseket, amíg Phenjan teljesen le nem szereli atomfegyvereit - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeo cáfolta az észak-koreai hivatalos média állítását, amely szerint Donald Trump és Kim Dzsong Un a két ország közötti megbékélés lépéseinek fokozatos és egyidejű végrehajtásában állapodott meg.