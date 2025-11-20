ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
382.31
usd:
331.54
bux:
107565.55
2025. november 20. csütörtök
Jolán
HÍRLEVÉL
4 °C
24 óra
Ukrajna
Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Aréna
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
2025. november 20. 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
A címlapról ajánljuk
Trump új béketerve sokkolta Ukrajnát
Orbán Viktor megnevezte azt, aki két alkalommal is miniszterelnököt csinált belőle
Komoly tanulságai vannak a keddi lefagyásnak a szakértő szerint
Még idén érdemes mobilt vagy tabletet venni, itt az oka, hogy miért
Masszívan rákezdett a havazás Észak-Magyarországon
Egyre többet tudni a cseh vasúti horrorról
Novák Katalin újra munkában, már nem jár a havi 5,7 millió forint
Baj van egy Milkával
Podcastok
Audio tartalmak
2025. november 20. 19:16
Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép
2025. november 20. 18:00
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
2025. november 20. 17:52
„Béke” – üzeni a veszélyes budakalászi EuroVelo 6 bringaútszakasszal kapcsolatban az államtitkárság
2025. november 20. 17:40
Joghézag: Budapest leszerelné, a Telekom átalakítaná a telefonfülkéket
2025. november 20. 17:28
„Nem rasszizmus, erkölcsi misszió” – radikális fordulat Londonban
2025. november 20. 16:52
OTP-kutatás: a fiatal generáció már nem sodródik
2025. november 20. 16:40
Tényleg a kamera lesz a szuperfegyver a MÁV dolgozóit és utasait fenyegetőkkel szemben
2025. november 20. 16:28
Valter Attila nehéz időszakáról vallott: „Olyan csapathoz kerülök, ahol tőlem várják majd a nagy eredményeket”
×
×
×