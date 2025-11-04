ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Károly
Ukrajna
Trump–Putyin-csúcs
Aréna
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2025. november 4. 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2025. november 4. 19:16
Menhely Alapítvány: már éjjel-nappal van krízisautó, és megnyitottak az időszakos férőhelyek
2025. november 4. 19:04
Katonáikat legyilkoló orosz parancsnokokról beszél egy helyi sajtótermék
2025. november 4. 18:28
Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket
2025. november 4. 18:16
Hét halott a Himalájában: a klímaváltozás miatt egyre több lesz a lavina a szakértő szerint
2025. november 4. 18:03
Koren Balázs: a Yettel ProSuli robotikaverseny a Robotex előszobája is lehet a legjobbaknak
2025. november 4. 17:28
Mitikus lények, karnyújtásnyira repülő artisták: beleveszhetünk a labirintusba a Recirquel Társulat új darabjában
2025. november 4. 17:05
Deák András: elengedték az oroszok azt a putyini szempontot, hogy nem kell külső segítséget kérni
2025. november 4. 16:53
Ingatlanpiac – „innen már csak felfelé vezethet az út”
