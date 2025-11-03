ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa

2025. november 3. 18:00
Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa

2025. november 3. 18:47
Orbán Viktor–Donald Trump-találkozó: haladékot kaphatunk olajügyben, és fontos gazdasági megállapodások jöhetnek
2025. november 3. 18:35
Razzia az ünnepi asztal körül: mindenhol lecsaphatnak az ellenőrök
2025. november 3. 18:23
Kinevezték Demeter Szilárd utódját
2025. november 3. 18:00
Megelőzhető lett volna az angliai vonatos késelés? – Bonyolódik az ügy
2025. november 3. 17:14
Bubenkó Csaba: el kellene gondolkodni, hogyan lehetne jobban felfejleszteni a magyar feldolgozó- és élelmiszeripart
2025. november 3. 16:07
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. november 3-i adása
2025. november 3. 15:45
A Vívópercek magazin 2025. november 3-i adása
2025. november 3. 15:33
Pach Gábor: olcsóbb a Balaton, mint Horvátország
