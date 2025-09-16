ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
Ukrajna
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
2025. szeptember 16. 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter
Sok idősebb autós elveszítheti a jogosítványát – új szabályozás jön az EU-ban
Bemutatkoznak a rendőrség új szupertraffipaxai
Meghalt Robert Redford
2026-os választás: megvannak az új szabályok
Nagy razzia indult a magyar utakon, ellenőrzik a járműveket
Egy különleges állat okozott majdnem balesetet a Mátrában
Megneveli az utasokat a BKK
2025. szeptember 16. 20:07
Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező
2025. szeptember 16. 19:28
Országos közúti ellenőrzés indult, a közlekedésmérnök veszélyes szokásokra világít rá
2025. szeptember 16. 19:15
Dráma: Szilágyi Áronra ismét kihagyás vár, újra meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot
2025. szeptember 16. 18:00
A Szigma, a holnap világa 2025. szeptember 16-ai adása
2025. szeptember 16. 18:00
2025. szeptember 16. 17:22
Resperger István a dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem NATO-tesztelés
2025. szeptember 16. 16:57
A Fővárosi mozaik magazin 2025. szeptember 16-i adása
2025. szeptember 16. 16:55
Gyulai Miklós a vb-bronzéremről: bosszantó, hogy nem Halász Bence jelentette a meglepetést
