2025. szeptember 16. kedd Edit
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

2025. szeptember 16. 18:00
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

2025. szeptember 16. 20:07
Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező
2025. szeptember 16. 19:28
Országos közúti ellenőrzés indult, a közlekedésmérnök veszélyes szokásokra világít rá
2025. szeptember 16. 19:15
Dráma: Szilágyi Áronra ismét kihagyás vár, újra meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot
2025. szeptember 16. 18:00
A Szigma, a holnap világa 2025. szeptember 16-ai adása
2025. szeptember 16. 18:00
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
2025. szeptember 16. 17:22
Resperger István a dróntámadásokról: ez nem hamis zászlós ukrán akció, hanem NATO-tesztelés
2025. szeptember 16. 16:57
A Fővárosi mozaik magazin 2025. szeptember 16-i adása
2025. szeptember 16. 16:55
Gyulai Miklós a vb-bronzéremről: bosszantó, hogy nem Halász Bence jelentette a meglepetést
