eur:
389.31
usd:
330.79
bux:
100640.56
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója

2025. szeptember 15. 18:00
Hoffmann Mihály az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

2025. szeptember 15. 18:54
Tommy Robinson gyűlése: Musk a brit kormány leváltását szorgalmazta
2025. szeptember 15. 18:06
Galgóczi Ágnes: ismét terjed a koronavírus, és vannak, akiknek különösen oda kell figyelniük
2025. szeptember 15. 17:18
Lángoló BKV-buszok: a főispán szerint tízből hat jármű alkalmatlan, a főpolgármester hitelből cserélne
2025. szeptember 15. 16:07
Az Adóinfó magazin 2025 szeptember 15-i adása
2025. szeptember 15. 16:06
Totyik Tamás: nem megoldott az iskolai laptopok szervizelése és kevés a rendszergazda
2025. szeptember 15. 15:45
A Vívópercek magazin 2025. szeptember 15-i adása
2025. szeptember 15. 15:42
Rókusfalvy Pál a szőlőkabócáról, a bortrendekről és a marketing szerepéről
2025. szeptember 15. 15:38
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. szeptember 15-ei adása
