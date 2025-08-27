ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.78
usd:
340.93
bux:
104232.11
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Aréna

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

2025. augusztus 27. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. augusztus 27. 19:30
A GeoTrendek magazin 2025. augusztus 27-i adása
2025. augusztus 27. 19:10
Teljes a bizonytalanság: szerdától nem kézbesít csomagokat az Egyesült Államokba a Magyar Posta
2025. augusztus 27. 18:06
Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe
2025. augusztus 27. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
2025. augusztus 27. 17:18
Adómentes segítséget adhat a munkáltató iskolakezdéshez
2025. augusztus 27. 17:06
Hábermann Jenő producer: lenyűgözött Ákos személyisége, ezért akartam filmet csinálni róla
2025. augusztus 27. 16:30
Védelmi világcéggel szövetkezik a 4iG
2025. augusztus 27. 15:30
Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok
×
×
×