Trump bírálta a kizsákmányolókat

Csak a fair és kölcsönös kereskedelem révén teremthetünk egy olyan rendszert, amely működőképes nemcsak Amerika, hanem az egész világ számára - mondta a davosi Világgazdasági Fórumon az amerikai elnök.

Donald Trump beszédében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok partnerségre törekszik egy jobb világ megteremtésére. Hangsúlyozta azonban, hogy mindenáron érvényesíteni fogja az amerikai kereskedelmi törvényeket és helyreállítja a kereskedelmi rendszer integritását, és nem hagyhatják, hogy egyes országok kizsákmányolják a rendszert.

Az amerikai elnök az amerikai gazdaság helyzetéről szólva kiemelte, a tőzsdék szárnyalnak, a munkanélküliség alacsony, és jelentős adócsökkentést hajtottak végre.

Híres szlogenjére utalva jelezte, hogy Amerikát helyezi az első helyre a kereskedelemben, de ez nem azt jelenti, hogy országa egyedül lesz. Az Egyesült Államok "nyitott az üzletre, és ismét versenyképes" – hangsúlyozta, és ismét befektetésre ösztönözte a külföldi partnereket.

Trump elmondta azt is, hogy

a világ egy erős és virágzó Amerika feltámadásának lehet a szemtanúja,

és sosem volt a mostaninál kedvezőbb pillanat az építkezésre, a befektetésre és a növekedésre az Egyesült Államokban.

Az elnök a nemzetközi diplomáciában tett amerikai erőfeszítéseket is méltatta. Donald Trump szerint síkraszálltak az észak-koreai atomprogram feltartóztatásáért, és azért is, hogy meggátolják Irán erősödését is. Sikereik közé sorolta az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet jelentős meggyengülését Szíriában és Irakban, valamint az Afganisztánban tett erőfeszítéseiket. Ennek ellenére - mint mondta - még sok a tennivalójuk. Külön kitért az ENSZ-ben végzett munkájukra.

