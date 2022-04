Hadházy Ákos: az összefogás kevés, teljes megújulás kell

Az ellenzéki képviselő azzal kezdte Facebook-bejegyzését, hogy „ez egy elcsalt választás volt, de nem elsősorban tegnap csalták el, hanem az elmúlt 12 évben”. Azt is hozzátette, vasárnap is számos helyről kapott jelzést, miszerint például „a munkavállalóktól elvárják a fideszes szavazatot, amit fényképpel kell igazolni”. „Ezeket nem lehet bizonyítani, és ha lehetne is, kihez lehetne fordulni?” – tette fel a kérdést Hadházy Ákos.

Szerinte a fentiek mind ismertek voltak már a választások előtt, de az ellenzék mégis úgy döntött, hogy elindul, ezzel pedig három fontos feladatuk lett volna: összefogás, ami „nagyjából sikerült”, megújulás, ami „nem igazán”, valamint az ellenállás, amivel viszont „szinte sehogy sem állnak” – írta.

Hadházy Ákos úgy véli, teljes újratervezésre van szükség:

„Ki kell mondani, sőt a tetteinkkel megmutatni, hogy ilyen körülmények között még egyszer nem szabad elindulni.”

Azt is írja, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén csak akkor szabad részt venni, ha az ellenzék garanciákat kap arra, hogy visszakapja ellenőrző szerepét. Szerinte aki enélkül beülne pluszpénzért parlamenti jegyzőnek, alelnöknek, bizottsági elnöknek, az csak díszletellenzékinek számít.

