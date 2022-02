Hajnal Miklós diploma nélkül is felügyelheti a BKK-t

Karácsony Gergely javaslatára az a Hajnal Miklós vezeti a Budapesti Közlekedési Központ felügyelőbizottságát, aki korábbi állítása ellenére semmilyen felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik, pedig Budapest Főváros Önkormányzatának egyik legfontosabb vállalata felügyelőbizottsága a törvényes működést és a takarékos gazdálkodást hivatott ellenőrizni. A momentumos politikus előtt mindig jogi vagy közgazdasági diplomával, sokszor doktori fokozattal is bíró szakemberek töltötték be ezt a pozíciót – írja cikkében az Index.

A BKK mintegy 1500 embert foglalkoztat, évente nagyságrendileg 200 milliárd forintos bevétele van, ezért is köteles a gazdálkodását ellenőrző felügyelőbizottságot működtetni, amelynek jogi, közgazdasági és pénzügyi, vállalatirányítási kérdésekben kell állást foglalnia. A felügyelőbizottságnak a BKK törvényes és hatékony működésének ellenőrzése a feladata, meg kell tárgyalnia a cég minden jelentős jogi, közgazdasági, pénzügyi, műszaki, feAjlesztési, beszerzési és szerződéskötési ügyét. Át kell tekintenie és véleményeznie kell a BKK üzleti tervét és éves pénzügyi beszámolóját. Az elnök feladata biztosítani, hogy szakmailag alapos, tényeiben és számaiban helytálló, teljes körű előterjesztések készüljenek a felügyelőbizottság számára. Ezeket ő terjeszti a bizottság elé, ő vezeti az üléseket, és ő gondoskodik a felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

Ezt a posztot kapta meg Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára tavaly júniusban Hajnal Miklós, aki – noha korábban többször azt állította – nem rendelkezik közgazdász diplomával, és 26 évesen az önéletrajza szerint sem rendelkezik olyan komoly munkahelyi, vezetői tapasztalattal, ami predesztinálná egy ilyen komoly megbízatásra.

A portál szerint azért is furcsa a főpolgármester választása, mert korábban soha nem fordult elő, hogy diploma nélkül töltse be valaki ezt a tisztséget. Az eddigi elnökök mind diplomások, esetenként doktori fokozattal is rendelkező személyek voltak: Kovács Árpád, Greschik Gyula Kálmán, Szemenyei László, Lóránt Zoltán, Papcsák Ferenc és Édes Balázs.

Karácsony Gergely döntése azért is meglepő, mert a megválasztása után adott első interjújában az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a fővárosi cégek vezetőinek a kiválasztásáról. "Egy dolgot kérek mindenkitől: mindegyik párt javasolhat jelölteket, és érvelhet mellettük, de nem zsákmányok ezek a cégek. Csak és kizárólag a szakmai felkészültség számít. Van egy bizalmi faktor is, ez a kettő együtt eredményezheti, hogy valaki cégvezető lehet Budapesten" – mondta akkor a főpolgármester.

Az Index kereste Hajnal Miklóst és Karácsony Gergelyt is, de az érintettek még nem reagáltak az ügyben.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton