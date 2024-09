FBI: egy 58 éves férfi Trump második merénylője, autós üldözés után fogták el

Az 58 éves Ryan Wesley Routh-ot gyanúsítják azzal, hogy egy gépkarabéllyal lövöldözött annál a floridai golfpályánál, ahol Donald Trump szokásos vasárnapi programját élvezte.

Nem sokkal helyi idő szerint délután 2 óra előtt lövöldözést lehetett hallani a Mar-o-Lago-i Trump rezidencia közelében található pályán.

Az FBI azt közölte, hogy az elnököket és volt elnököket védő Secret Service ügynökei célba vettek egy támadót – aki, állításuk szerint átnyomta a fegyver csövét a drótkerítésen és tüzet nyitott, majd egy terepjáróval elmenekült a helyszínről.

A Trump-kampány Twitterre kitett bejegyzése említette, hogy egy AK-47-est fedeztek fel a bokrok között, miután „lövések dördültek el Donald Trump közelében”.

Később napvilágra került részletek szerint Trump 4-500 méterre lehetett és a fegyver jellegzetes tára miatt gondolták azt, hogy AK-47-est találtak. Valójában egy jóval pontatlanabb SKS-fegyverről lehet szó.

A republikánus jelölt ellen július 13-án kísérelt meg merényletet egy férfi, aki egy nagygyűlésen megsebesítette Trumpot és megölt egy vendéget. A támadót a biztonságiak lelőtték.

A mostani incidens után a helyszínről menekülő feltételezett támadót 80 km-rel távolabb, a szomszédos Martin megyében állították meg rendőrök, amikor körbevették a kocsiját.

Az eljáró rendőrök szerint a férfi „nyugodtan viselkedett”.

A nyomozást közben átvette a Szövetségi Nyomozóiroda, azaz az FBI, amely később megerősítette, hogy Trump egy második gyilkossági kísérlet célpontja volt.

További napvilágra került részletek szerint a támadónál találtak egy Go-Pro kamerát, ami arra utalhatott, hogy le akarta filmezni a támadást. A rendőrök egy szemtanú bejelentése nyomán indították meg az üldözést, miután az illető lefényképezte a támadó kocsiját és rendszámát. A szemtanút helikopterrel vitték a helyszínre, hogy azonosítsa a férfit, akit órákkal később megneveztek:

a gyanúsított az 58 éves Ryan Wesley Routh,

akiről a BBC azt mondta, hogy aktívan részt vett Ukrajnában harcoló külföldiek toborzásában. Egy képet is kiadtak róla, amelyen egy ősz, de részben kékre festett hajú, szakállas fehér férfi látható homokszínű golyóálló mellényben és egy nyaka köré tekert amerikai zászlóval.

A Twitteren közben előkerült egy Ukrajnában 2022-ben készített videóinterjú – amiben Routh arról beszél, hogy a háború „teljesen egyértelműen a jó (Ukrajna) és a gonosz (Oroszország) harca... ha a kormány nem küldi be a hadsereget, akkor nekünk, civileknek kell felvenni a kesztyűt”.

Maga Trump harcias nyilatkozatokat posztolt a közösségi médiában: „semmi sem fog lefékezni. SOHA NEM ADOM FEL!” – írta.

Kamala Harris, Trump ellenfele az elnökválasztásokon azt mondta, megkönnyebbült, hogy Trumpnak nem esett baja. Republikánus illetékesek viszont bírálták, hogy a Harris és a Fehér Ház is órákon át hallgattak az incidens után, illetve hogy csak a közösségi médiára posztoltak megjegyzéseket.