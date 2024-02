Vlagyimir Putyin csalódott Tucker Carlson kérdései miatt

Milliók nézték a mesterien beharangozott hosszú interjút, amelyben Tucker Carlson, az amerikai Fox News egykori sztárházigazdája (manapság szabadúszó) tett fel kérdéseket Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. A témák Ukrajna, a dollár, Kína és az oroszországi fogságban szenvedő amerikai újságírók voltak.

A találkozó előtt Carlson ügyesen fűtötte fel a várakozásokat: híre ment, hogy megjelent Moszkvában, egy amatőrnek ható videón rövid és talányos interjút adott a szállodában őt becserkésző újságírónak, megjelent egy Auchanban, aztán napokkal később elismerte, hogy tényleg a Putyin-interjú miatt érkezett az orosz fővárosba.

Először a Kreml is partner volt a játékban.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pókerarccal terelte a kérdéseket arról, hogy tényleg Putyinhoz jött-e a híresség, és csak később erősítette meg, hogy igen.

Putin trolls ‘soft’ Tucker Carlson, saying he had wanted hard questions during an interview, “because I honestly thought he would be aggressive and ask so-called sharp questions" https://t.co/0dA2xnXCqW

Amikor már kiugraszották a nyulat a bokorból, vagy talán inkább hagyták onnan kisétálni, Carlson azzal magyarázta, miért kopogtatott be Putyinhoz, hogy „az angol nyelvű média hazudik az anglofón országok lakosainak, akik nem tudják mi történik” például Ukrajna körül.

A háború kezdete után két évvel „még egyetlen nyugati újságíró sem vette a fáradságot”, hogy interjút készítsen Putyinnal. Bezzeg Zelenszkij ukrán elnökkel már sokszor leültek beszélgetni - fejtegette.

Ez volt az első dolog, amiben a Kreml nem bánt elegáns módon Tuckerrel. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő hallgathatott volna, de inkább azt mondta:

„Mr. Carlsonnak nincs igaza... az elnöktől többször kértek interjút, de általában a kollektív Nyugat vezető médiumai, tévéadók és vezető lapok részéről”.

De akkor miért mondtak nekik nemet és Carlsonnak igent? Mert ezek a fősodorba tartozó médiumok „meg sem próbálnak pártatlanok maradni. Persze, hogy nem vágyunk ilyen médiumokkal kommunikálni” - fejtegette. Mindez kissé aláásta Carlson ama érdemeit, hogy ő volt az a ritka nyugati újságíró, aki vette a fáradságot és beszélgetésre hívta Putyint.

A különböző források szerint 20, 50, 100 millió nézőt vonzó interjú – és a liberális mainstreambe tartozó kommentátorok lesújtó kritikái és az EU-ból való kiutasítással való fenyegetések – után most maga Vlagyimir Putyin elnök is odaszúrt az amerikai újságírónak.

Meglepő módon ő olyasmire utalt, amit Carlson ideológiai ellenfelei kifogásoltak nála:

hogy túl puha volt.

„Őszintén szólva azt hittem, hogy agresszívebb lesz és úgynevezett kemény kérdéseket tesz fel. Nemcsak hogy készültem rá, akartam is, mert akkor lehetőségem lett volna ugyanolyan módon válaszolni” – magyarázta Putyin Pavel Zarubin orosz tévésnek, hogy miért maradt csalódott a Carlson-interjú után.

„Az Önök Carlsonja” – mondta az amúgy szintén illedelmesen alákérdező Zarubinnek – „azért mondom, hogy az Önöké, mert az Önök újságírói céhének a tagja veszélyes ember” – fejtegette Putyin, amikor arról beszélt, hogy miért lepte meg vendége visszafogottsága.

❗??⚔️?? - Putin calls Tucker Carlson a "dangerous person" and adds that he did not fully enjoy the interview with him.



Putin says he didn't like Tucker Carlson's interview because it was too soft:



"I honestly thought he would be aggressive and ask difficult questions. I wanted… pic.twitter.com/a7h9QuK9EI