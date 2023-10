Csodafegyverrel ugrott Kína Amerika elé a hiperszonikus versenyben

Az eredmény azt jelenti, hogy Kína megelőzte az Egyesült Államokat a hiperszonikus versenyben, miközben Amerikát továbbra is hátráltatják azok a gondok, hogy hogyan kezeljék a gyorsulásból eredő magas hőmérsékletet – utalt rá a South China Morning Post című hongkongi lap.

Kína olyan új anyagot fejlesztett ki hiperszonikus járművek borításához, amely hosszú repülés után is sértetlen maradhat - jelentették be a projektben részt vevő tudósok.

China's scientists achieved a game-changing feat in hypersonic tech: a new material enduring 7,343°F (4,000°C) temperatures. It propels them ahead in the hypersonic race, potentially enabling faster, longer-range aircraft. ? https://t.co/zmA9wILf6X

A kínai hadsereg által végzett teszt során a vékony anyagot egy úgynevezett „waverider” (hullámlovas) hiperszonikus repülőgép felületére vitték fel - amely a saját repülése által keltett lökéshullámokat használja a felhajtóerő növelésére. A repülőgépet körülvevő levegőt ezután több ezer Celsius-fokra hevítették fel.

A sima felület nemcsak a repülőgép belsejében lévő létfontosságú alkatrészeket tartotta hidegen, hanem a telemetriai adatok szerint biztosította a vezeték nélküli jelek szabad ki- és bemenetét, ami a repülés során lehetővé teszi a célpontok azonosítását és a kommunikációt.

Az ilyen új hővédelmi technológia segíthet a "nagyobb hatótávolságú és gyorsabb sebességű, újrafelhasználható hiperszonikus járművek újabb generációjának kifejlesztésében" - írta az Ai Pangcseng, a Kínai Légügyi és Aerodinamikai Akadémia igazgatóhelyettese által vezetett kutatócsapat.

"A tesztrepülés teljes sikerrel zárult" - írta a csapat a Physics of Gases című tudományos szaklap szeptemberi számában megjelent tanulmányában. A teszt időpontját és helyszínét nem közölték.

Korábban, a ballisztikus rakéták robbanófejei tudták eléri a hangsebesség ötszörösét és az űrsiklók és a Földre visszatérő kapszulák védő hőlapjai tudják megóvni az eszközt. Viszont ezek a hiperszonikus repülések rövidek voltak és általában csak néhány percig tartottak.

Az Amerikai Űrkutatási Ügynökség, a NASA és az amerikai hadsereg számos projektet indított a múltban, az olyan hiperszonikus járművek kifejlesztésére, amelyek a sugárhajtású repülőgépekhez hasonlóan rendszeresen tudnának nagy távolságokra repülni.

Néhány kudarc után ezeket a projekteket törölték, mivel, a technológia akkori állása szerint egy órán át tartó vagy annál hosszabb hiperszonikus repülés során semmilyen anyag nem maradt épségben a repülőgép felületén.

Az elmúlt években az amerikai kormányzat újjáélesztette hiperszonikus programját, de továbbra is kudarcok kísérték a kutatást. Az amerikai kongresszusi költségvetési hivatal januárban a politikusoknak készített jelentése szerint továbbra is a hőkárok okozzák a legnagyobb fejfájást az amerikai hiperszonikus fegyverek fejlesztőinek.

China conducted a test flight of a new weapon in 2021 that shocked Washington - a hypersonic glide vehicle that circled the globe at low-orbit space at 20 times the speed of sound before striking a target. At that speed, it can reach anywhere in the world in 1 hour. ?/1 pic.twitter.com/QCiJc1UUkU