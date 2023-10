Hogy nem látta ezt Izrael? - Különös helyen gyakoroltak a Hamasz terroristái a támadás előtt

Hogyan lehet, hogy a világszerte elismert izraeli hírszerzés nem vette észre a Hamász készülő pusztító terrortámadását? A Reuters hírügynökség – egy neki nyilatkozó palesztin és izraeli források, valamint az elmúlt évek nyilatkozatai alapján – arra jutott, hogy mesteri megtévesztő hadművelet folyt, amit az izraeliek „benéztek”.

A „Hamászhoz közelinek” nevezett Reuters-forrás azt mondta, hogy a harcosok teljesen látható módon gyakorlatoztak. „Példanélküli hírszerzési taktikával vezették félre Izraelt az elmúlt hónapokban. A nyilvánosság előtt azt a benyomást keltették, hogy nem akarnak konfrontálni. Közben erre a masszív műveletre készültek” – mondta.

Izrael elismerte, hogy meglepték: „Ez a mi 9/11-ünk. Benéztük” – mondta Nir Dinar, az izraeli hadsereg, az Izraeli Védelmi Erők szóvivője.

