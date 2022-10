Félelmetes "Zsuzsikat" küld Szlovákia az ukrán frontra

A szlovák védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Patriot-rakétaütegek Szlovákiából való kivonása az ország és a régió biztonsági helyzetének értékelésén, valamint számos más intézkedés bevezetésén alapuló, természetes döntés. Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter elmondta, a megállapodás szerint a Patriot-rakéták csak addig állnak Szlovákia rendelkezésére, amíg szükséges.

"Számos olyan biztonsági intézkedést vezettünk be, amelyek lehetővé teszik a technikai eszközök és a szövetséges csapatok létszámának csökkentését" – mondta Jaroslav Naď, aki megköszönte Hollandiának, hogy a kritikus időszakban átvezényelte a katonáit.

A minisztérium közölte, a holland üteg távozása nincs hatással Szlovákia védelmi erejére; a két német üteg folytatja a munkát. Az amerikai fegyveres erők egy Patriot-rakétaütegét a Malacka melletti Konyha település repülőterén állomásoztatják.

"Ha úgy alakul a helyzet, a holland rendszert azonnal át lehet telepíteni Szlovákiába, és a holland csapatok létszámát is emelni lehet” – közölte Martina Kovaľ Kakaščíková, a védelmi tárca szóvivője. A holland felszerelést és a katonákat keddtől fokozatosan vonják ki Szlovákia területéről.

Jaroslav Naď azt is bejelentette, hogy

Szlovákia újabb két Zuzana 2 típusú tarackágyút szállított Ukrajnának.

Egy kereskedelmi szerződés értelmében összesen nyolc ilyen ágyút gyárt le a Konštrukta-Defence cég az ukrán hadseregnek, de ebből a nyáron négyet már eljuttattak a hadszíntérre.

"Most még kettőt küldünk Ukrajnának, nemsokára pedig ugyanennyit kapnak” – írta Facebook-bejegyzésében a szlovák védelmi miniszter. Jaroslav Naď ironikusan megjegyezte, Vlagyimír Putyin több ajándékot is kapott az elmúlt hétvégén, az adományozáshoz pedig Szlovákia is csatlakozott.

Rastislav Káčer külügyminiszter is úgy fogalmazott, Szlovákia segíteni akar Ukrajnának, támogatja az ország NATO-csatlakozását. A szlovák diplomácia vezetője hétfőn Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával találkozott. A megbeszélést követően hangsúlyozta, hogy

"Szlovákia továbbra is támogatja Ukrajnát, nem fogad el semmilyen nevetséges, kikényszerített népszavazást

azzal a logikával, hogy az egyik ország megszáll egy másikat, és megtagadja annak létjogosultságát.”

"Szlovákia támogatja az ukrán katonák közös kiképzésére vonatkozó központosított javaslatot az Európai Unió országaiban” – mondta Rastislav Káčer Brüsszelben, hozzátéve, hogy az orosz agresszióval szembenéző ukrán katonák kiképzése és további szisztematikus támogatása most az uniós szintű vita tárgyát képezi. „Mi abba a csoportba tartozunk, amelyik inkább támogatja egy ilyen misszió központosított, egy parancsnokság alá tartozó működését. Készen állunk erre, gondolkodunk azon, hogyan segíthetnénk tapasztalatainkkal, de akár fizikailag is, a Szlovákiában található kiképző létesítményeinkkel” – tette hozzá a szlovák külügyminiszter.

Nyitókép: Military-Today.com