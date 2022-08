A szlovákok a németektől, a csehek az amerikaiaktól kapnak ajándék fegyvereket

Szlovákia 30 darab BVP-1-es, gyalogsági harcjárművet ajándékoz Ukrajnának. Ezért Németország 15 Leopard 2A4-es harckocsit bocsát Szlovákia rendelkezésére, amelyekhez lőszert, alkatrészeket és kiképzést is biztosít. A csehek pedig nyolc katonai helikoptert kapnak az Egyesült Államoktól az Ukrajnának nyújtott segítség elismeréseként.

Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter szerint a Németországgal való együttműködés révén nemcsak hazája védelme erősödik, hanem fokozatosan felszámolják az Oroszországtól való függőséget is, hiszen Szlovákia megszabadul a régi szovjet haditechnikától.

A tárcavezető elmondta: a Leopard harckocsikat 18 szövetséges ország használja, ami lehetővé teszi az egymással való együttműködést. A miniszter azt is közölte, hogy a Leopardok megérkezésével a szlovák fegyveres erők összesen 45 tankkal fognak rendelkezni. Ezáltal teljesítik a NATO által ajánlott darabszámot. Azt is lehetségesnek nevezte, hogy később a még megmaradt T-72-es szovjet/orosz tankokat is lecserélik. Bár hozzátette:

Szlovákia ebben a pillanatban még nem fontolgatja a T-72-esek elajándékozását Ukrajnának.

A BVP-1-es lövészpáncélosok átadása néhány héten belül, a szükséges jogi lépések után megtörténik. Az év végéig pedig legalább egy harckocsi megérkezik Németországból. Az összes Leopardnak a jövő év folyamán kell megjönnie Szlovákiába. „Nagyon jó állapotban vannak, és még Németországban nagyjavításon esnek át” – tette hozzá a szlovák védelmi miniszter.

Csehország is külföldről kap harci eszközöket, méghozzá az Egyesült Államoktól, amely nyolc katonai helikoptert ajándékoz Csehországnak az Ukrajnának nyújtott segítség elismeréseként. Az amerikai helikopterek átadását az Egyesült Államok prágai nagykövetsége is megerősítette. Csehország csak az átadás költségeit, illetve a gépek korszerűsítését fogja fizetni.

Csehország már korábban négy AH-1Z Viper csapásmérő, illetve nyolc UH-1Y Venom többfeladatú szállító helikoptert rendelt az amerikai Bell Textron cégtől. A 12 helikopterért összesen 14,6 milliárd koronát fizetnek a csehek.

Jana Černochová cseh védelmi miniszter azt mondta, hogy a most felajánlott nyolc helikopter ingyenes átadásáról személyesen állapodott meg amerikai kollégájával, áprilisi washingtoni látogatásakor.

A prágai védelmi minisztérium a közelmúltban kapta meg azt a levelet, amelyben értesítették, hogy Washington hat AH-1Z harci helikoptert és két UH-1Y szállító helikoptert ajándékoz Csehországnak. Így a

cseh hadsereg a közeljövőben már 20 korszerű, amerikai helikopterrel fog rendelkezni, amelyek fele csapásmérő, fele pedig többfeladatú, forgószárnyas lesz

– erősítette meg a cseh védelmi miniszter.

Zuzana Čaputová szlovák államfő kedden a Krími Platform online csúcstalálkozóján, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyitott meg, ismételten kifejezte Szlovákia támogatását. A csúcstalálkozón Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Andrzej Duda lengyel elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vett.

Oroszországtól követelték az emberi jogok betartását a Krím-félsziget minden lakójával szemben, beleértve az etnikai ukránokat és a krími tatárokat is, ezenkívül azt követelik, hogy vessen véget azok üldöztetésének, akik nem értenek egyet Krím illegális megszállásával.

