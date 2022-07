A női miniszter, aki felkavarta a brit konzervatív pártot

A toryknál azért nincs uborkaszezon, mert a botrányoktól sújtott Boris Johnson miniszterelnök közölte: távozik. Lehet, hogy ellenfeleik számára ők a maradi és privilégiumait védő elit pártja, de a brit konzervatívok mostani vezetőválasztásának szereplői listáját egy diverzitás-érzékeny hollywoodi film is megirigyelhetné.

A lemondott Boris Johnson helyére pályázók között indultak nők, egy iraki gyerekmenekültből lett miniszter, egy indiai származású úri fiú, egy munkásosztálybeli pakisztáni bevándorló gyereke és egy kínai feleséggel rendelkező brit férfi.

Most pedig meglepetésre előretört az eddig kevéssé ismert külkereskedelmi államtitkár.

Ő nemrég még az első női védelmi miniszter volt.

A tory vezetőválasztási folyamat első fordulójában a 49 éves Penny Mordaunt végzett a második helyen Rishi Sunak pénzügyminiszter mögött. Ami érdekes: a harmadik helyre szorult a külügyminiszter, Liz Truss, akit pedig fajsúlyosabbnak tartottak.

Míg Mordaunt fürdőruhában fotóztatta magát, addig Truss egy tankra ült fel, utánozva a Vaslady, Margaret Thatcher ikonikus fotóját. Truss azzal is próbálta egyengetni útját a miniszterelnöki székbe, hogy a Moszkvával szembeni amúgy is kemény brit irányvonal erőteljes szószólója lett. Igaz, elkövetett egy földrajzi bakit és rossz országba sorolta Rosztov városát, amit Szergej Lavrov orosz külügyminiszter gyorsan ki is gúnyolt.

Az oroszok számára nem oszt, nem szoroz majd, hogy eme két jelölt egyike lesz-e a következő miniszterelnök. Mordaunt értésre adta: vele biztos kezekben lesz a védelem, Oroszországnak pedig el kell veszítenie a háborút és nincs alkudozás Ukrajna területéről.

Viszont az, hogy beelőzte Trusst, aggodalommal tölti el a toryk keményvonalas, brexitpárti csoportját, mert ők Trusst a saját emberüknek tartják. Ugyanis a troyk egymás között még mindig számon tartják azt, hogy ki gyengédebb és ki keményebb Európával szemben.

A hatalmi pozícióért folyó küzdelemben a brit konzervatívoknál is előkerültek a kések:

a Truss-team azt sugallta a sajtó felé, hogy Mordaunt köpönyegforgató a transzjogok kérdésében.

Ez a téma különösen nagy vitákra ad okot. Például szembefordította a feministákat, akárcsak az LMBTQ közösség női tagjait, a transz-aktivistákkal. Az ok az, hogy sem a heteroszexuális, sem pedig a leszbikus nőknek nem tetszik, ha férfinek született, de magukat nőnek valló emberek bemehetnek női wc-kbe, öltözőkbe. Azt pedig mindkét tábor végképp visszautasítja, hogy emiatt gyűlölködőknek állítsák be őket.

Mordaunt korábban a transzpárti aktivisták oldalán állt és közölte: a transz férfiak is nők. Vagyis nőnek tekinti azokat is, akik ugyan férfinak születtek, de nőnek érzik és átoperáltatják magukat. Ezzel szemben a konzervatív párti politikus most azt hangoztatja: „nő vagyok, biológiailag nő. Aki szolgált a Királyi haditengerészetnél, az ismeri a nők és a férfiak közötti biológiai különbséget”. Emellett még szójátékot faragott a Willie névből (Thatcher volt férjének nevéből), ami az angolban a férfi nemi szerv beceneve is, és közölte, hogy neki olyan nincs.

Az ironikus módon az egyik kiesett aspiráns, Nadhim Zahawi által alapított YouGov közvéleménykutató szerint a 6 talpon marad jelölt közül a tory párt tagjainak 27 százaléka támogatja Mordaunt-ot, míg a sokkal ismertebb Rishi Sunak pénzügyminisztert és Liz Truss külügyminisztert csak 13 százalék.

A brit konzervatívok addig szavaznak, amíg két jelölt nem marad. A voksolás végeredményét, vagyis azt, hogy ki lesz Boris Johnson utódja, szeptember elején közlik.

Nyitókép: Matt Dunham