Az Egyesült Államokban is felbukkant a majomhimlő

Az Egyesült Államokban is regisztráltak egy majomhimlős esetet néhány európai fertőzési góc megjelenése után. Az emberek között nehezen terjedő betegségre az influenza-szerű tünetek és későbbi kiütések a jellemzők. Szvetnik Endre összefoglalója.

Több nyugati ország egészségügyi hatóságai is vizsgálódnak egy Közép- és Nyugat-Afrikában gyakoribb, amúgy ritka vírusos fertőzés ügyében.

A majomhimlő immár megjelent az Egyesült Államokban – szerdán jelentették az első ilyen megbetegedést. Addigra Kanadában már 13 esetről tudtak, emellett hetet Spanyolországból, ötöt Portugáliából és további kilencet Nagy-Britanniából jelentettek.

Csütörtökön az amerikai hatóságok még nem tudták, hogy Kanadából vagy Nagy-Britanniából érkezett-e Massachusetts államba a fertőzés, bár a betegről annyit tudni lehetett, hogy május elején Kanadában járt. Híradások további 13, gyanús, egyelőre meg nem erősített esetet említettek.

A majomhimlő nehezen terjed az emberek között, ezért a brit hatóságok igyekeztek megnyugtatni a közvéleményt, hogy alacsony a járvány kockázata.

A betegség általában enyhe lefolyású és a legtöbben néhány hét alatt felépülnek belőle. Ugyanakkor van egy enyhébb, nyugat-afrikai és egy súlyosabb, közép-afrikai változata.

A briteknél az első eset május 7-én vált ismertté, a beteg nemrég Nigériában járt és feltételezések szerint ott kapta el a vírust.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint a többi nyolc brit fertőzött „helyben kapta el” a vírust. A britek riasztották az európai járványügyi hatóságokat és ezután fedezték fel a spanyolországi és portugáliai fertőzéseket.

A WHO még megemlíti, hogy a majomhimlő „zoonikus”, azaz állatról emberre terjedő fertőzés, de emberek is megfertőzhetnek egymást. Sebeken, testnedveken, légzőszervi cseppeken és ágyneműn keresztül terjedhet. A szervezet megjegyzi, hogy a cseppfertőzéshez hosszú időn át kell közeli kontaktusban lenni a fertőzővel. Az amerikai járványügyi hivatal megfogalmazása szerint ehhez

„arc az archoz” kontaktus szükséges.

Brit orvosok óvatosan fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy szexuális úton is terjedhet, és azt mondták, hogy a másik ember bőrével való érintkezés lehet a kulcs. Ennek ellenére figyelmeztetést adtak ki homoszexuális és biszexuális férfiaknak, hogy figyeljenek oda a kiütésekre.

A WHO azt is közölte, hogy a betegség maximum minden tizedik betegre jelent életveszélyt, általában a fiatalabb korcsoportokban és hogy a himlő felszámolására használt vakcina a majomhimlő ellen is véd.

A brit hatóságok egyelőre „ritka és szokatlan” helyzetként említik a kisszámú pozitív esetet és most a szigetországbeli fertőzések forrása után kutatnak

Nyitókép: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images