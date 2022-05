Egyre közelebb Magyarországhoz a majomhimlő

Németországban is azonosították az első majomhímlős esetet – közölte a müncheni Bundeswehr mikrobiológiai intézete. A betegnél bőrelváltozásokat észleltek, ami a majomhímlő egyik leggyakoribb tünete.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter azt mondta: idő kérdése volt, hogy a majomhímlő megjelenjen országban, de a rendelkezésre álló információk alapján a vírus nehezen terjed, és egy esetleges járvány megelőzhető, ha időben lépnek – írta a Reuters alapján a 24.hu.

Már Angliában, Spanyolországban, Svédországban, Olaszországban, Portugáliában, Franciaországban és Belgiumban is azonosítottak majomhimlős eseteket.

A betegség tünetei hasonlítanak az influenzáéra, lázzal, fejfájással, izomfájdalommal jár, de kiütések, bőrelváltozások, fekélyek is jelentkeznek, és a megduzzadhatnak a nyirokcsomók.

Tünetei nagyon hasonlóak az influenzáéhoz. Előfordulhat láz, fejfájás, izomfájdalom, kimerültség, ugyanakkor a majomhímlő esetén bőrelváltozások, kiütések, fekélyek is keletkezhetnek a testen és a nyirokcsomók is megdagadhatnak. A betegségről írt Kemenesi Gábor virológus is közösségi oldalán, kiemelve, hogy a kiütések 1-3 nappal a láz megjelenését követően jelentkeznek, főként az arcon és végtagokon hangsúlyosak. A majomhimlőre van vakcina, az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák bizonyos fokú védelmet nyújtanak a közeli rokon vírus ellen is.

Nyitókép: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images