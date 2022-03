Bezuhantak a Boeing részvényei a kínai tragédia után

Az esetet állítólagosan megörökítő térkamerás videó szerint a kínai Boeing 737-800-as gép függőlegesen száguldott a föld felé, mielőtt becsapódott volna a Huanghszi tartomány-beli Vucsou város közelében. Az egész körülbelül három percig tartott.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a különösen megrázó tragédiát, amelyben 123 utas és 9 főnyi személyzet lelte halálát.

Légi szakértők szerint a zuhanás miatt fellépő G-erő miatt mindenki elvesztette az eszméletét, de az egyik pilóta néhány másodpercre magához térhetett, amikor megpróbálta egyenesbe hozni a gépet.

Ez sikerült, de csak 20-30 másodpercre, aztán folytatódott a zuhanás.

A mentőcsapatoktól származó információk szerint nincs jele annak, hogy bárki is túlélte volna a balesetet.

A China Eastern balesete után a légicég az összes ilyen gépének megtiltotta a felszállást. A repülőt – szokatlan módon - egy 7 órányi repülési múlttal rendelkező pilóta vezette, miközben a másodpilóta már 30 ezer órát repült. Volt velük növendék-pilóta is.

A Boeing 737-800 a kétes hírnevet szerzett 737 MAX elődje. (Ezt típust Kína és többtucat más ország betiltotta azt követően, hogy munkába állása után nem sokkal néhány hónap alatt két légikatasztrófát is elszenvedett, 346 ember halálát okozva).

A MAX esetében szoftverhibák és az engedélyeztetési folyamat hiányosságai játszottak közre.

A mostani kínai baleset után a Boeing-részvények hétfőn 10 százalékos eséssel nyitották a tőzsdei kereskedési napot, majd 3,6 százalékos mínuszban zártak.

Az amerikai Képviselőház közlekedési bizottsága egy jelentésben bírálta és a Boeinget és a Szövetségi Légügyi Hatóságot a MAX típus engedélyeztetetése kapcsán és azzal vádolta meg a gyártót, hogy döntő fontosságú információt tartott vissza az ellenőrzőszervtől és a pilótáktól és így „nem óvta meg az utazóközönség biztonságát”.

A most katasztrófát szenvedett típus ugyan nem 737 MAX volt, de a baleset így is kihatott a cég papírjaira. A becsapódás akkora tűzgömböt okozott, hogy kigyulladt a hegyoldal és a tüzet a NASA egyik műholdja is látta.

A személyzet rokonai hétfőn este megjelentek a China Eastern kunmingi irodáinál, majd utánuk a rendőrök is, akik elküldék az újságírókat.

A Boeing és a géptípust jóváhagyó Szövetségi Légügyi Hatóság is jelezte Kínának, hogy kész együttműködni a nyomozásban.

Hszi Csin-Ping kínai elnököt „sokkolta a baleset”, és azt mondta, hogy „minden erővel, a lehető leghamarabb tárják fel” a tragédia okát.

Kínának minden más országnál több 737-800-sa van – 1200 darab – és ha más légitársaságok is a földre parancsolják ilyen gépeiket, akkor az komoly fennakadásokat okozhat a belföldi forgalomban. A 737-800-as típus 1998 óta repül, 22 balesete volt, amelyben 612 ember halt meg.

Nyitókép: MTI/AP/Hszinhua