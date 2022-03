Újabb részletek és videók a kínai utasszállító repülő tragédiájáról

A China Eastern Airlines kínai légitársaság Boeing 737-es típusú utasszállítója Kunmingból tartott Kantonba (Kuangcsou), amikor lezuhant. Egyes források szerint a fedélzeten 133, mások szerint 132 ember tartózkodott, akik közül kilencen a személyzet tagjai voltak.

A kevesebb, mint kétórás útidejű járaton közlekedő gép a VariFlight repülési információkat nyújtó platform adatai szerint 8800 métert meghaladó magasságban repült, amikor a felszállás után egy órával hirtelen a repülési magasság alá ereszkedett, és a sebessége is csökkent. Percekkel később kapcsolata megszűnt a földi irányítóközponttal.

Footage shows what is believed to be the crash site of a China Eastern Airlines passenger plane carrying 132 people, in southwest China. The number of casualties is unknown.



