Cseh aggodalom az omikron árnyékában: ki fog dolgozni a kórházakban?

Az előző, Andrej Babiš vezette kormány még december elején hozott rendelete alapján márciustól kötelezővé válhat Csehországban a védőoltás a hatvan év felettiek, az egészségügyi dolgozók, a szociális gondozók, a rendőrök, a tűzoltók és az orvostanhallgatók számára. A decemberben lezajlott kormányváltás után a Petr Fiala vezette új kabinet tagjai viszont már óvatosabban fogalmaznak. Marian Jurečka, az új kormány munkaügyi minisztere azonnal jelezte, hogy az új kabinet a kötelező oltásról szóló rendeletet el fogja törölni. „Egyes szakmákban indokolt lehet a kötelező oltás bevezetése, de egy korosztálynál semmiképpen” – jelentette ki Jurečka. A Fiala-kormány várhatóan február végéig jelenti be, hogyan döntött.

A bizonytalan helyzet miatt vasárnap több ezren vonultak az utcára, hogy a koronavírus elleni kötelező védőoltás ellen tiltakozzanak. A demonstrálók a prágai Vencel téren gyülekeztek, majd átvonultak a városon, s közben a „Szabadság vagy halál!”, „Az igazság győzedelmeskedik!” és az „Elegünk van!” jelszavakat skandálták. A szónokok kétségbe vonták a jelenlegi oltások hatékonyságát, elutasították a gyermekek beoltását és az arcmaszk viselését. Szombaton hasonló, de kisebb tüntetéseket tartottak több cseh városban, így Brnóban, Ustí nad Labemben, Olomoucban, Karlovy Varyban és České Budějovicében is.

A hatóságok várakozásai szerint a gyorsan terjedő omikron variáns lesz az országban a jövő héten a domináns változat. A fővárosban, Prágában már 50 százalékban van jelen az omikron az újonnan megfertőzöttek körében, de van olyan régió is az országban, ahol még nem ütötte fel a fejét az új variáns. Petr Smejkal epidemiológus szerint nem egyszerű kiszámítani, pontosan mikor fog dominálni az omikron, mert az óév végén is lassabb ütemben szorította ki a delta variánst, mint ahogy azt a szakemberek gondolták.

Az epidemiológus szerint azzal viszont számolni kell, hogy ismét sok lesz a fertőzött.

„Aztán már csak az lesz a kérdés, ki fog dolgozni a kórházakban”

– fogalmazott Smejkal.

A Nova televízió információi szerint a cseh kormány az úgynevezett munkahelyi karanténnal készül reagálni a kulcsszakmákban jelentkező munkaerőhiány fenyegetésére. Ez alatt azt értik, hogy a pozitív teszteredményt produkáló egészségügyisek és mentőszolgálatosok továbbra is dolgoznának, de az eddigieknél sokkal szigorúbb biztonsági feltételek mellett. Smejkal azt is megismételte, hogy az emlékeztető oltás kulcsfontosságú az omikron elleni védelemben. „Azok az emberek, akik tavaly márciusban már a második oltást is megkapták, jelenleg csak mintegy 35 százalékos védettséget élveznek. A megerősítő oltás ezt az arányt 70 százalékosra emeli” – véli a cseh szakember.

A 10,7 milliós cseh lakosságból 6,7 millió kapta meg a teljes oltási sort, több mint 2,8 millióan pedig már az emlékeztető, harmadik oltást is.

Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek