Fura videó került ki a "talpnyalózó" Robert Ficóról, nagy bajban lehet

Gorilla 2 – a szlovák sajtó ezzel a névvel fémjelezte a napvilágra került rendőrségi videót, amely azt leplezi le, hogy Robert Fico, Szlovákia háromszoros miniszterelnöke és egykori belügyminisztere, Robert Kaliňák egy nyitrai oligarchával, a Smer párthoz közel álló Norbert Bödörrel és több ügyvéddel találkozik egy Lévai járásban található vadászházban. A rejtett kamerás felvétel készítését a DenníkN napilap információi szerint a nyitrai járásbíróság hagyta jóvá egy teljesen más bűnügy keretében.

Az eredeti gyanú szerint orvvadászokat akartak lebuktatni, és az általuk illegálisan elejtett állatok feldolgozásának leleplezésére készültek, ám, mint ahogy a felvételek is igazolják,

a vadászház politikusok, gazdasági háttéremberek és ügyvédeik titkos találkozóhelyéül is szolgált.

A felvételen látható Norbert Bödört tavaly a Tisztítótűz nevű rendőrségi akció során vették őrizetbe, és gyanúsították meg bűnszervezet létesítésével és fenntartásával, vesztegetéssel és kenőpénz elfogadásával. Mindezeket abban az időben követhette el, amikor sógora, az azóta szintén letartóztatott Tibor Gašpar volt az országos rendőrfőkapitány Szlovákiában. A felvételt nyilvánosságra hozó aktuality.sk hírportál információi szerint Ficóék a találkozókon folyamatban lévő ügyekről: a korábbi rendőrfőkapitány, és a bűnszövetkezetet irányító sógora, valamint az azóta már jogerősen 14 évnyi szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélt Dušan Kováčik egykori speciális ügyész és mások büntetőeljárásairól tárgyaltak.

A Szlovák Speciális Ügyészség megerősítette, hogy a felvételeket október 22-én csatolták a Tisztítótűz nevű akció nyomozati aktájához. A Speciális Ügyészség megjegyezte, hogy a hétvégi házban készített felvételek politikusok és üzletemberek bűnügyi törekvéseit erősítik meg.

„A felvételeken elhangzottak lejáratják és kriminalizálják a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozóit és a Speciális Ügyészség ügyészeit, valamint bizonyítják, hogy a beszélgetőpartnerek egyes bűnüldöző szervektől illetéktelen személyekhez juttattak információkat” – áll a Speciális Ügyészség által kiadott nyilatkozatban.

Robert Fico reagált a felvétel nyilvánosságra hozatalára. Azt mondta,

Daniel Lipšic jelenlegi speciális ügyész és a „talpnyalói” bizonyítási válsághelyzetben lehetnek,

ha egy ellenzéki párt elnökét kell követniük a találkozóira és lehallgatni őt.

„Ártatlan emberek ügyvédeivel találkoztam, és a jövőben is találkozni fogok velük, hogy információkat gyűjtsek a politikusként végzett munkámhoz. Ebből az abszurd lehallgatásból senki sem tud meg többet, mint amennyit a sajtótájékoztatókon is elmondok” – jelentette ki Fico. Hozzátette, továbbra is azon fog munkálkodni, hogy bizonyítást nyerjen a meggyanúsított ellenzéki jelöltek, valamint az ellenzékhez köthető személyek ártatlansága. Szlovákia korábbi háromszoros miniszterelnöke szerint a felvétel csupán egyvalamit bizonyít, méghozzá azt, hogy Szlovákiában totális káoszba fullad a demokrácia és a jogállamiság.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq