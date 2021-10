Jön az univerzális koronavírus-vakcina, de még messze jár

A járvány egyik nagy kihívása volt egy olyan vakcina létrehozása, amely hatékonyan véd többféle vírusvariáns ellen. Japán kutatók most azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzést okozó SARS-CoV-2 vírus fehérjéinek génmódosításával a jövőben megjelenő vírusok ellen is védő vakcinát tudnának létrehozni.

Miként más tudósok, a japán kutatók is a koronavírus hírhedt tüskefehérjét vették először célba – ezzel a tüskével kapcsolódik a vírus az emberi sejtek receptoraira, hatolt be és kezdi el másolni magát, kialakítva a fertőzést.

A tüskén azonban két érdekes régió is van.

A mostani vakcinák az egyedi formájú „fej” részre koncentrálnak, miközben az alatta levő rész nagyon hasonló minden koronavíruson.

Az oszakai kutatók – új tanulmányuk szerint - olyan fejrégiót hoztak létre génmanipulációval, amelyen cukormolekulák vannak. Ezeket a fehérjéket aztán kísérleti egereknek adták be, amelyek a normálisnak nagyobb arányban állítottak elő a „bázis” rész ellen hatékony antitesteket.

A tesztek során ezek az antitestek a 2002-es, első SARS-CoV és a mostani SARS-CoV-2, továbbá három, tobzoskákban és denevérekben előforduló koronavírust is semlegesítettek.

A japán tudósok szerint ez azért fontos felfedezés, mert az első SARS, majd a közel-keleti MERS és a mostani járvány egyik fajról a másikra ’átugró’ vírusok nyomán terjedt el. Annak pedig magas a kockázata, hogy a jövőben is megjelenjenek hasonló, „zoonótikus” vírusok.

Az gyorsan terjedő Delta-variáns is sürgős feladattá teszi az olyan vakcinák létrehozását, amelyek többféle vírusváltozattal is meg tudnak birkózni, de létrehozásuk időbe telik és az embereket újra be kell oltani.

Az univerzális koronavírus-vakcina tehát fontos vívmány lenne.

A japánokkal szemben egy amerikai csapat több antigénből készült, úgynevezett „mozaik vakcinával” kísérletezik, amely szintén egy sor koronavírus ellen véd.

Szakértők szerint valószínű, hogy valóban ki tudják dolgozni majd az univerzális koronavírus-oltóanyagot, de, mivel a legutóbbi tanulmányokat még csak kísérleti egereken folytatták le, évekig is eltarthat a többféle vírus ellen védő szérumot.

Nyitókép: scaliger/Getty Images