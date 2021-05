Szlovákiában olyan lesz, ami már rég nem volt

Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter elmondta, a kormány által elfogadott Covid-automata nem megmásíthatatlan, hanem a jövőben a koronavírus-helyzet alapján folyamatosan módosulni fog.

„Szeretném ismét felszólítani az embereket, jelentkezzenek az oltásra, mert csupán ez gyorsítja fel az utazási intézkedések elfogadását, és védeni fog minket, hogy elkerüljük a járvány harmadik hullámát” – mondta a miniszter. Hozzátette,

elegendő Pfizer és Moderna oltóanyag áll rendelkezésre.

A május 17-étől, hétfőtől életbe lépő intézkedések hetente aszerint változnak majd, hogy egy adott járás milyen színű besorolást kapott. A változásról, a szigorításról vagy az enyhítésről a regionális tisztiorvos dönt.

„Teljesen megszűnik a munkahelyi belépésre vonatkozó rendelet. Módosul a vendéglátóipari egységekre, tömegrendezvényekre, a légutak védelmére és a kórházi látogatási rendre vonatkozó rendelet” – nyilatkozta Ján Mikas országos tisztifőorvos. Hétfőtől nem mérik a látogatók hőmérsékletét a bevásárlóközpontokban, nem szükséges a negatív teszt sem. A bordó járásokban tilos a nyilvános beltéri étkezés. Május 14-től, péntektől kivételekkel, de látogathatók a kórházi betegek. A beoltott vagy negatív antigén, illetve PCR-teszttel rendelkező személyek látogathatnak kórházi betegeket, illetve azok, akik átestek a betegségen és van igazolásuk.

Az uszoda, fürdő és wellness-látogatásnál is szükségesek az igazolások, de az üzemeltetők szabják meg a látogatás feltételeit.

A sárga és narancssárga jelzésű járásokban már étterembe is mehetnek a vendégek.

A szállodákban a járás adott besorolása szerint változnak a szabályok. A tömegrendezvényeknél növelik a látogatók számát, a taxiban maximum két fő utazhat. Hétfőtől változnak a maszkviselés szabályai is. Az első- és másodfokú fázisban, tehát a sárga és a narancssárga járásokban beltérben nem lesz kötelező reszpirátort viselni, elegendő lesz az arcmaszk, a sál vagy a kendő. A sárga és a narancssárga járásokban a szabadtéri tömegrendezvényeken kötelező lesz a maszkviselés.

A külföldi utazásokról előreláthatóan a jövő héten dönt a szlovák kormány.

Épp ennek kapcsán egyeztetett Pozsonyban öt közép-európai ország külügyminisztere, akik olyan kétoldalú vagy regionális megállapodások megkötését fontolgatják, melyek lehetővé teszik a már beoltottak utazását a nyári szezonban. A tanácskozáson jelen lévő Szijjártó Péter magyar külgazdasági- és külügyminiszter azt hangoztatta, hogy még az uniós oltási igazolvány létrejötte előtt kössenek egy regionális megállapodást az érintett államokban – azaz Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Szlovéniában és Ausztriában – kiadott védettségi igazolványok elfogadásáról. Ilyen igazolványa azonban egyelőre nincs minden országnak.

A magyar külügyminiszter Pozsonyban elmondta, nincs ok arra, hogy a már beoltott embereket ne engedjék utazni.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország már hét ilyen kétoldalú megállapodást meg is kötött. A hétvégéig csatlakozhat ehhez az egyezséghez Csehország is. Ivan Korčok szlovák külügyminiszter szerint az oltási igazolvány Szlovákiában az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozik, a kétoldalú megállapodást is nekik kellene megkötni a magyar féllel.

