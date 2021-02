Boris Johnson: „nem fogok kalandorkodni az emberek életével”

Anglia fokozatosan visszaszerzi a szabadságát – fejtegette Boris Johnson brit kormányfő, aki először a parlamentben, majd egy országos televíziós beszédben vázolta fel azt a tervét, amely szerint a szigetország legnépesebb országrészében a nyár második hónapjára visszatérhet a normális kerékvágásba az élet.

„Egy irányú úton utazunk a szabadság felé” – fogalmazta meg reményét Johnson, hangsúlyozva, hogy eddig közel 18 millió brit kapta meg az első Covid vakcina-dózist és ez „pajzsot von az egész lakosság köré”. Emiatt nem kell már csak karanténokra és a szociális érintkezés korlátozására hagyatkozni – mondta.

A négylépcsős terv első szakaszában, március 8-án nyitnak az iskolák. Minden tanuló visszatérhet, de az iskolákban és otthon is fogják őket tesztelni.

Március 29-én már a lakóhelytől távolabb is lehet utazni és engedélyezik a szabadtéri sportot.

Április 12-én kinyithat az összes üzlet és a pubok és éttermek kerthelyiségei, az egy háztartásban élők pedig az országon belül már üdülhetnek.

Május 16-án már zárt térben is találkozhat hat különböző helyen élő ember, nyitnak a színházak, mozik és sportközpontok. Ahogy a Sky News megjegyezte: ekkor már lehet majd ölelkezni – a máshol élő emberekkel is. A futballmeccsekre pedig maximum 10 ezer nézőt engednek be. Június 21-én pedig már nem lesznek korlátozások és kinyithatnak a nightklubok is.

Johnson ugyanakkor elismerte, hogy amikor valamely karanténszabályt lazítanak, több fertőzés alakulhat ki, aminek nyomán többen kerülnek kórházba és sajnos többen halhatnak meg, „ahogy minden évben történik az influenzával”. Még folyamatos karanténnal sem lehet felszámolni a betegséget – ismerte el.

Ami mégis lehetővé teszi a fokozatos nyitást, az a csökkenő halálozási és kórházi beteg adatok.

A pozitív Covid-teszt után 28 napon belül bekövetkezett halálesetek száma január 23-n még 1241 volt, február 19-én viszont már csak 480.

A kórházba kerülők száma ugyanebben az időszakban napi 3107-ről 1490 alá esett.

Johnson egy esti sajtótájékoztatón jelezte: az a törekvése, hogy az ország visszafordíthatatlanul kilépjen a karanténból, de nem tud garanciákat adni. A parlamentben pedig azt mondta: „nincs kőbe vésve a terv és az az egyes korlátozások legkorábbi lehetséges feloldási dátumait említi”.

A Daily Telegraph című lap közben kiderítette, hogy

a húsvét előtti nyitásról szóló tervet elvetették, mert a brit kormány tudományos tanácsadó testülete szerint az extra 55 ezer halálesethez vezethetett volna.

Johnson azt is közölte, hogy a fokozatos feloldások közben négyszer fogják felülvizsgálni az eredményeket. Szóba került, hogy május közepén már engedélyezhetik a külföldi utazásokat és megvizsgálják, hogy oltási igazolványok bevezetésével segítsék-e a brit gazdaság felpörgetését. Johnsonra ismét nyomást gyakoroltak saját pártja képviselői, hogy nyisson gyorsabban, de ő azt mondta: „nem fogok kalandorkodni az emberek életével”.

Nyitókép: MTI/AP/AFP/Adrian Dennis