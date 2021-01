Oltási kampány: begyújtják a rakétákat Szlovákiában

A szlovák parlament által elfogadott törvényjavaslat értelmében az egészségügyi asszisztens szakon tanuló harmad- és negyedéves diákok önállóan, egészségügyi dolgozó felügyelete nélkül is elvégezhetnék a diagnosztikai tesztet, hogy levegyék a terhet az egészségügyi dolgozók válláról. A jóváhagyott javaslat értelmében az egészségügyi dolgozók önkéntesként is gyakorolhatnák a hivatásukat.

Štefan Holý jogalkotásért felelős kormányalelnök szerint az oltás feltételei is módosulnak. Lényeges változás, hogy büntethető lesz az oltás jogszabályainak megszegése. A tapasztalat szerint ennek egyik formája egyes személyek előnybe helyezése. A kormány így reagál arra, hogy

korábban bizonyos sportolók is megkapták az oltást annak ellenére, hogy nem tartoznak a kritikus csoporthoz. A jogtalan "előzésért" a kórház felel.

A liberális kormánypárt, a Szabadság és Szolidaritás színeiben politizáló Jana Bittó Cigániková, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke azt mondta, a tízezer eurós büntetés ilyen esetben túl magas, elrettentheti a kórházakat, és senki nem tudja, mik is az oltási feltételek. A parlament ellenzéki alelnöke, Juraj Blanár azt állítja, a tervezett változások a kormány alkalmatlanságát igazolják, továbbá, hogy a kormányfő másokat – ez esetben a soron kívüli vakcinázásért a kórházakat – vonná felelősségre.

Akárcsak a szlovák egészségügyben, a temetkezési vállalatoknál is kénytelenek szembenézni az emberhiánnyal. A Szlovákiai Temetkezési Vállalatok és Krematóriumok Szövetsége elmondta, „egyelőre néhány sírásó csapat került karanténba, de elnézve, hogy milyen gyorsan terjed a vírus, bármikor kritikusra fordulhat a helyzet.” Ladislav Stríž szerint új alkalmazottakat felvenni most szinte lehetetlen, mivel többéves tapasztalatra és szakértelemre van szükség ehhez a munkához, ráadásul az emberek most félnek is ilyen állást elvállalni.

A szövetség elnöke arra is rámutatott, hogy egyre kevesebb a koporsó. „Tárgyalunk a gyártókkal, de már a kapacitásaik határán vannak, elsősorban azért, mert időre van szükség a faanyag megfelelő kiszárításához” – magyarázta Stríž. A temetkezési vállalatok ezért már keresik a lehetőséget, mely országokból tudnának koporsókat importálni.

