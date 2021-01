Szlovákia: közönséges pénzszórás az újabb országos tesztelés?

Míg több önkormányzati vezető készségét fejezte ki, hogy az állam hathatós támogatásával áll elébe az országos tesztelésnek, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának állásfoglalása ennek mintha ellent mondana. A társulás szerint nem kellene sürgetni a tesztelést a rizikós járásokban már ezen a hétvégén, mert az önkormányzatok erre nem tudnak felkészülni, és a helyzetet a hidegre forduló időjárás is bonyolítaná. A jelenlegi állás szerint az újabb országos tesztelést a járási hivatalok fogják koordinálni.

Banai Tóth Pál, a révkomáromi járási hivatal vezetője elmondta, hatalmas feladat hárul az önkormányzatokra és a polgármesterekre, akiket a következőképp próbálnak segíteni: „Központi szerződésmintákat bocsátunk a rendelkezésükre a tesztelő csoportok egészségügyi és adminisztratív tagjainak a leszerződtetéséhez. Szerződésmintákat biztosítunk a biológiai hulladék elszállításához, ha ezt igénylik. Védőfelszerelést nyújtunk a számukra, ha ezt igénylik, és természetesen központilag raktározzuk, elosztjuk és kiszállítjuk a teszteket és a tanúsítványokat” – tájékoztatott a járási hivatalvezető.

Több szlovákiai szakember, illetve politikus is kételyeinek adott hangot, hogy mennyire van értelme az országos tesztelésnek. Noha a többségük közvetlenül nem utasítja azt el, de döntően amellett vannak, hogy elsősorban a vakcinációt kell felgyorsítani, és a tesztelést inkább a túlfertőzött régiókban, közösségekben alkalmazni.

Az oltási stratégia betartásával sincs minden rendben, miután kiderült, hogy Dominika Cibuľková egykori teniszcsillag soron kívüli beoltása mellett olyan sportolók is kaptak a vakcinából, akik a rendőrség által fenntartott sportklubokban edzenek, de nem teljesítenek rendőri szolgálatot, így ők csak hetekkel később kaphattak volna oltást. Igor Matovič miniszterelnök ezért 10 ezer eurós – közel 3,5 millió forintos – pénzbírság kiszabását kérte azokra az egészségügyi intézményekre, amelyek megfelelő regisztráció nélkül előnyben részesítenek valakit a koronavírus elleni oltás beadásánál.

A Szlovák Orvosi Kamara ugyancsak üdvözölné, ha a kormány az oltásra összpontosítaná az erőforrásokat, és fontosnak tartja, hogy az egészségügyi szakemberek után a lehető leghamarabb beoltsák az idős embereket. A kamara támogatja a járványgócokban, a nagy cégeknél, az idősotthonokban, az iskolákban és az egészségügyi intézményekben végzett célzott tesztelést, de a jelenlegi járványügyi helyzetben nem tartja helyes lépésnek a tervezett országos mintavételt, mondván, az nemcsak a hideg időjárás miatt veszélyeztetheti az emberek egészségét, hanem azért is, mert egy új, sokkal fertőzőbb vírustörzs is megjelent az országban.

Richard Sulík gazdasági miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy az országos tesztelés közönséges pénzszórás, és csak a legveszélyeztetettebb régiókban kellene alkalmazni. Igor Matovič ezúttal is a közösségi hálón reagált a kétkedők szavaira. A kormányfő azt írta, „ha emberek vagyunk, nehéz döntéseket is hozunk, s feladjuk a saját kényelmünket, csakhogy megmentsük akár az ismeretlen emberek életét is. Ha ezt nem tesszük meg az ismeretlen, beteg és idős emberekért, akkor csak annak illúziójában élünk, hogy emberek vagyunk.”

