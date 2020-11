A szerencsésebb britek élete szabadabb lesz, és még meccsre is járhatnak

A britek számára a jó hír az, hogy december 2-tól járhatnak majd moziba, színházba, pubba, étterembe, konditerembe és karácsonyi ajándékot venni. De nem mindenki.

Boris Johnson miniszterelnök hétfőn otthonról beszélve jelentette be a parlament előtt, hogy az angliai karantén után az egyes régiók és városok a háromlépcsős Covid-rendszer valamelyik szintjéhez térnek vissza.

Ott pedig, ahol magas a fertőzöttségi szint, marad a szigor,

zárva tart a legtöbb üzlet és vendéglátóhely és csak a szabad ég alatt lehet majd találkozni. Johnson azt mondta, hogy több régió egyelőre magasabb szintbe tér vissza a karantén után, mint ahonnan belépett a lezárásba. A rendszer szigorúbb lesz, mert helyi szinten nem lehet majd finomítani rajta.

Az, hogy melyik város és térség mire számíthat, csütörtökön derül ki.

Akik örülhetnek, azok a sportdrukkerek: a jövő héten már ott ülhetnek az Angliában játszott Bajnokok Ligája és Európa Liga futballmeccseken. Igaz, csak maximum 4000 embert engednek be a stadionokba (a kettes besorolású körzetekben pedig csak 2000-t), de még ez is javít majd a hangulaton – és a tévénézők végre igazi szurkolók rigmusait és nem mesterséges atmoszférazajt hallhatnak a közvetítések idején.

Nehéz eligazodni

A héten már 55 ezer felett jár a nagy-britanniai Covid-halottak száma. A különböző adatok között viszont nem könnyű eligazodni: a napi fertőzések száma 18 600-ról 15 450-re esett. Ez viszont csak az átlag. Jelenleg Dél-Angliában jobban terjed a járvány, míg a korábban jobban sújtott északon visszaszorulóban van. Egy másik adat szerint egy hét alatt 2589-en haltak meg Covid-19-ben, ami május 22. óta a legrosszabb mutató.

Boris Johnson jelezte, hogy a négy brit államalkotó nemzet azokon a terveken dolgozik, amelyekkel a családok találkozhatnának a karácsonyi ünnepekre. Ennek része, hogy a Nagy-Britanniába érkező utazók már öt nap után is kiléphessenek a házi karanténból, ha negatív a vírustesztjük.

Johnson és mások is üdvözölték a legújabb, brit fejlesztésű vakcinát, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem rohamtempóban közösen kidolgozott oltóanyagát. Ez jóval olcsóbb, könnyebben szállítható és szemben a most bemutatott amerikai vakcinákkal, akár fél évig is tárolható egy szokványos hűtőben. Az első hatékonysági adat – 70 százalék – viszont lehűtötte a lelkesedést, bár később a fejlesztők közölték, hogy 90 százalékos hatékonyság érhető el, ha először egy fél, majd egy teljes adagot adnak be a szerből.

Annak ellenére, hogy az AstraZeneca közölte hogy a jövő év végéig 3 milliárd dózist tud legyártani, szemben a Pfizer 1,3 és a Moderna fél és egymilliárd közötti prognózisával,

a cég papírjai estek a tőzsdén.

Ez abból fakadt, hogy a befektetők egy része szerint az amerikai hatóságok nem engedélyezik majd az oltóanyagot. Amire kommentátorok válasza az volt, hogy a brit vakcina komoly versenytársa lehet az amerikai vakcináknak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall