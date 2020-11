Karácsonyig újabb országos tesztelések várhatnak a szlovákokra

Igor Matovič miniszterelnök rámutatott, hogy a kitűzött cél eléréséhez a legfontosabb eszköz a tömeges tesztelés. Úgy véli, még kettő vagy három általános tesztelésre lesz szükség, ehhez pedig 7-11 millió teszt fog kelleni. A kormányfő indítványozta, hogy az új tesztek beszerzését a gazdasági minisztérium intézze. Úgy gondolja, hogy ki kell használni a tárca szabad kapacitásait.

Richard Sulík gazdasági miniszter, a liberális Szabadság és Szolidaritás párt elnöke azt mondta: nem érti a miniszterelnök javaslatát, a tesztvásárlás nem a gazdasági minisztérium hatáskörébe tartozik. Egyben felhívta a figyelmet, hogy

a koalíciós partnerek nem egyeztettek előre az antigéntesztek vásárlásának ügyében.

Nézeteltérés nemcsak az antigéntesztek beszerzéséről folytatott kérdésben alakult ki a két koalíciós pártelnök, Matovič és Sulík között, hanem a járvány országos kezelésének kérdésében is. Richard Sulík ugyanis bejelentette, hogy szakértők bevonásával saját tervet készít, és azt a következő napokban akarja ismertetni. Az elképzelés szerint nem országos intézkedéseket vezetnének be, a helyi járványhelyzettől függően azok eltérőek lehetnének az egyes régiókban. A járványgócokban szigorúbb intézkedések lennének, akár a lezárás is életbe léphetne, de a liberális gazdasági miniszter szerint ott, ahol kedvezőbb a helyzet, enyhébb korlátozások is elegendők.

A kormányfő válaszképp leszögezte, Szlovákia a járványügyi szakértők és a közegészségügyi szakemberek által elfogadott terv alapján jár el.

„Felesleges kitalálni azt, ami már ki van találva. Ha a liberálisok elkészülnek a tervvel, javaslom, hogy forduljanak vele olyan országhoz, amelyiknek még nincs ilyen, vagy amely elveszítette a járvány feletti ellenőrzést”

– reagált Igor Matovič. Azt mondta, bárki kijelentheti ebben az országban, hogy kigondol egy jobb tervet, „de ez itt nem valami játszótér, emberéletekről beszélünk, az idő pedig szalad”. A miniszterelnök szerint az országos antigén tesztelés hatalmas fegyver a koronavírus elleni harcban.

Az Európai Bizottság szerdán elfogadott nem kötelező érvényű ajánlásaiban is azt szorgalmazta, hogy a tagállamok a PCR-vizsgálatokon felül antigénalapú gyorsteszteket is végezzenek a vírus terjedésének megfékezése és a fertőzések kimutatása érdekében. Brüsszel közölte, hogy 100 millió eurót szán gyors antigéntesztek megvásárlására és azok kiszállítására a tagállamokba. Hullámzik a járványgörbe A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ csütörtökön közétett adatai szerint Szlovákiában szerdán közel 8 ezer PCR tesztet végeztek, és ezek alapján 1665 új fertőzöttet regisztráltak – írja az MTI. Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma október közepén indult újra emelkedésnek, az utóbbi tíz napban hullámzik, de enyhén csökkenő tendenciát mutat. Az országban a kór tavaszi megjelenése óta eddig összesen 91 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és eddig már több mint 989 ezer PCR-tesztet végeztek el. Jelenleg 1806 koronavírus-fertőzöttet kezelnek kórházban. Hivatalos források 579 halálesetet tulajdonítanak a kórnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Katia Hrisztodulu