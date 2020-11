Felpörgött a régi rend csúcsvezetőinek elszámoltatása Szlovákiában

Szlovákiában őrizetbe vették Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitányt és az elit rendőrségi egységek korábbi három igazgatóját. A Tisztítótűz fedőnevű rendőrségi akcióban letartóztatottak ellen különféle bűncselekmények ügyében indított büntetőeljárást a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség. Egyebek mellett bűnszervezet alapítása, fenntartása, támogatása, korrupciós bűncselekmények és hivatali hatáskörrel való visszaélés ügyében indult eljárás.

Igor Matovič szlovák miniszterelnök már a márciusi kormányalakítás során azt ígérte, megtisztítja a politikai társadalmat az előző Fico-kormány korrupt személyiségeitől, fontos állami funkciót pedig csak olyanok tölthetnek be, akik a törvény előtt feddhetetlenek.

A tisztítógépezet beindult, a bűnüldöző szervek hálóján tavasz óta már vagy tucatnyi magas beosztású hivatalvezető, bíró, állami tisztséget betöltött személy akadt fenn.

A legújabb razziát csütörtökön tartotta a rendőrség. A Tisztítótűz fedőnevű akcióban több gyanúsítottat is őrizetbe vettek, Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitányt nyitrai otthonában fogták el a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség kommandósai. Gašpar 2018 tavaszán Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolása után kényszerült távozni a szlovák rendőrség éléről. A Markíza televízió információi szerint a rendőrök razziáztak Peter Hraškónál is, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség volt parancsnokánál. Az őrizetbe vettek között van továbbá Marián Zatocha, a Szlovák Információs Szolgálat lehallgatásokért felelős egykori vezetője, Robert Krajmer, a rendőrség korrupcióellenes egységének volt parancsnoka és a rendőrség különleges pénzügyi egységének volt igazgatója, Bernard Slobodník is.

A folyamatban lévő eljárásra hivatkozva a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök azonnal reagált a letartóztatások hírére. Az mondta, nyilvánvaló, hogy Szlovákiában

elindult egy megtisztulási folyamat

az igazságszolgáltatás terén, hiszen már senki sem érinthetetlen.

„Amellett, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét, kijelenthető, hogy ha bilincsben vittek kihallgatásra több volt magas rangú rendőrtisztet, az annak a jele, hogy releváns a média által régóta hangoztatott gyanú” – közölte az államfő.

Az akciót Robert Fico exkormányfő is véleményezte, hiszen a szóban forgó személyek az ő kormányzása alatt voltak funkcióban. Fico azt mondta,

mindenkit ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg jogerősen el nem ítélik.

Szerinte Tibor Gašpar nagyon jó országos rendőrfőkapitány volt, jó eredményeket ért el.

„Azt nem tudom, hogy ezek az emberek mit csináltak a szabadidejükben. Ha hibáztak, meg kell büntetni őket” – szögezte le. Ugyanakkor a rendőrség akciója mögött politikai megrendelést lát a kormány részéről.

