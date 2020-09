A koronavírus időzítette a pozsonyi magyar kulthetet

A szeptember 21-én kezdődött hagyományos magyar kulturális hetet már hatodik alkalommal szervezik meg a szlovák fővárosban, ám ezúttal szűkített programmal, hiszen a járványügyi intézkedések miatt júniusban nem tudták megtartani. A szervezők most is a pozsonyi magyar nagykövetség és a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet.

„Sajnos a hagyományos, nagy, fesztivál jellegű rendezvényeket idén nem tudjuk megtartani, viszont a drámai vírushelyzet ellenére szerettünk volna a szlovákiai közönségnek – még ha rendhagyó módon is – újabb ízelítőt kínálni a magyar kultúra legkülönfélébb elemeiből” – közölte Venyercsan Pál, az intézet igazgatója.

A programsorozat Tóth György fotóművész Test-Terek című kiállításának megnyitójával indult. Kedden a Márai Sándor és Madách Imre: Rokoni szálak elnevezésű szimpóziumra várták az érdeklődőket a Márai-emlékév keretében. Ezen kívül zenés estekre, koncertekre, városnéző sétákra, író-olvasó találkozóra és táncművészeti bemutatóra invitálják a pozsonyi szlovákokat és természetesen a felvidéki magyarokat is.

„A rendhagyó programsorozatot így egyfajta kedvcsinálónak is tekintjük a jövő év nyarára tervezett hetedik Több mint szomszéd fesztiválunkhoz” – fűzte hozzá a szervező.

A Több mint szomszéd céljai a korlátozások ellenére sem változtak. A szervezők továbbra is azt szeretnék, hogy a rendezvény alatt

a magyar kultúrát jobban megismerhesse a szlovák közönség.

Ugyanakkor szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak a szlovákiai magyaroknak.

Akik nem tudnak személyesen részt venni a programokon, azok a magyar intézet közösségi oldalán is nyomon követhetik a pozsonyi magyar kulturális hét eseményeit.

„Az összes rendezvényünkről felvétel készül, melyet az online térben, Youtube-csatornán tudnak megnézni azok az érdeklődők is, akik nem jutnak el a rendezvényeinkre” – tájékoztatott el Venyercsan Pál.

A magyar intézet igazgatója azt is elárulta, hogy a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet új arculattal mutatkozik be a Több mint szomszéd rendezvényein, ehhez pedig egy új logó is társul. Venyercsan Pál elmondta, szerettek volna a mai korszellemnek megfelelő egységes arculatot teremteni. Az alkotók az intézet új logójával pedig azt szeretnék elérni, hogy az egyfajta védjegye legyen a magyar kultúrának külföldön.

A magyar kulturális hét programsorozata szeptember 26-án ér véget. A szervezők az egyes rendezvényeken betartják a szigorú egészségügyi előírásokat, így minden résztvevő biztonságosan élvezheti a magyar kultúrát a szlovák fővárosban.

Nyitókép: Forrás: Pixabay.com