Benzines, dízel, hibrid - 15 év múlva jön a brit tilalom

Nagy-Britannia adta a világnak az ikonikus Top Gear, majd a Grand Tour autósműsorokat. Az öregedő Jeremy Clarkson és társai önfeledt autózgatása egyre inkább egy letűnt kor privilégiuma marad – a brit kormány ugyanis most előrébb hozta az új gyártású dízel- és benzines, sőt hibrid kocsik eladásának tilalmát és arra kényszerítik a lakosságot, hogy az egyelőre drága elektromos autókra álljon át.

A brexit által fenyegetett, külföldi márkák járműveit előállító, de rengeteg britnek munkát adó helyi autóipar dühösen fogadta a Johnson-kormány lépését, hogy a korábban tervezettnél öt évvel, már 2035-ben életbe lép a tilalom.

"Egy dátum terv nélkül"

– üzenték a lépésre, amelynek célja, hogy a londoni kormány demonstrálja: odafigyel a klímacélokra és a visszafogja a fosszilis gázok kibocsájtását.

Környezetvédők üdvözölték a lépést, de a brit Autógyártók és Kereskedők Szövetsége azt mondta: a szigetország nincs felkészülve az alternatívaként beharangozott elektromos autókra. Emellett a szigorítás aláássa a tisztább, hibrid autók eladásait és a kormánynak fenntarthatóbb tervvel kéne előállnia.

Mike Hawes, a szervezet vezérigazgatója futballnyelvet idézve azt mondta: nagyon aggasztó, hogy a kormány elmozgatta a kaput, mint a fogyasztók, mind a gyártók számára egy ilyen kényes kérdésben.

"A gyártók elkötelezték magukat a zéró emisszióra épülő jövő mellett, már most 60 árammal tölthető modell van a piacon és az idén további 34 követi ezeket. Viszont ez még mindig drága technológia és a jelenlegi kereslet a teljes töredéke. Világos, hogy egy ilyen rendkívüli ambíció felgyorsítása lehetetlen úgy, hogy egyedül a gyártókra hárítják a felelősséget. Ez a terv nélküli dátum egyszerűen értékromboló" – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy a kormánynak fenntartható tervekkel kellene előállnia, olyanokkal, amelyek megóvják az ipart és az állásokat és lehetővé teszik, hogy az összes jövedelmi csoportból kikerülő emberek és a térségek is át tudjanak állni az új technológiára. Az is fontos, hogy ne ássák alá a mai, alacsony emissziójú autók, így a népszerű hibridek eladásait, mert ezek segítenek tisztábbá tenni a levegőt és segítenek közelebb kerülni a klímacélok megvalósításához.

Mindeközben a brit kormány arra is készül, hogy márciustól csökkenti az elektromos autók vevőinek adott kedvezményeket. Ezért nagy kérdés, hogy lesz-e 15 éven belül annyi zéró emissziós elektromos autó, ami valóban elhozza a tervezett kibocsájtás-csökkentést.

A Brit Autóklub, az AA elnöke, Edmund King szerint a hibridek majdani tiltása elvonja a befektetői pénzeket a tisztább kocsiktól, és ez "visszaüthet, mert a tulajdonosok inkább kitartanak majd régi, szennyezőbb autóik mellett".