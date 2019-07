Célegyenesben a hajsza, nem kímélték egymást a brit jelöltek

Egy volt és egy jelenlegi külügyminiszter közül választhat a brit konzervatív párttagság vezért és így miniszterelnököt is.

A favorit, Boris Johnson a karizmatikus kemény brexitpárti.

A mérsékeltebb modorú Jeremy Hunt képviseli a nyugodt erőt.

Első ízben egy élő televíziós vitában csaptak össze, amely néha egy randi-showra emlékeztetett, ahogy saját kiválóságukról győzködték a nézőket, néha viszont keményen belekötöttek egymásba.

A Downing Street 10-ért csatázó

két politikus egyaránt azt ígérte, hogy október 31-ig kilépteti az Európai Unióból Nagy-Britanniát.

Abban viszont nem értettek egyet, hogy ezt hogy kell megvalósítani, vagy hogy ennek milyen hatásai lesznek. Johnson például a brexit kikényszerítésére kész felfüggeszteni a kérdésben patthelyzetet teremtő parlamentet, míg Hunt ezt nem lépné meg.

Hunt azzal szorongatta Johnsont, hogy adjon egyenes választ: lemondana-e, ha nem tudná tartani a kilépési határidőt?

Johnson kitérő válaszai miatt megkapta, hogy hurráoptimista módon beszél a kemény brexit várható hatásairól vagy arról, hogy mégis a válási egyezmény módosítására kényszerítheti az EU-t.

Johnson viszont felvetette: Hunt nem is kötelezte el magát az október végi határidőre.

Szóba került a brit-amerikai diplomáciai botrány is. Ez aztán robbant ki, hogy a washingtoni brit nagykövet nem túl diplomatikus szavakkal írta le az amerikai elnök képességeit. A szöveget valaki kiszivárogtatta, mire Trump lehülyézte a diplomatát, és közölte, hogy nem hajlandó fogadni. Hunt bírálta az elnököt és azt mondta: ha ő lenne a miniszterelnök, nem hívná vissza a követet. Elfogadhatatlan az is, ahogy Theresa May jelenlegi miniszterelnök brexittel kapcsolatos döntéseit butának minősítette – mondta.

Johnson, aki korábban külügyminiszter volt, azt mondta: Trumpot belerángatták egy brit politikai vitába, de talán nem kellett volna „pátoszos őrültnek” neveznie a nagykövetet.

A műsor legszórakoztatóbb, közönség soraiból érkező kérdése ez volt: „Mit csodál Ön a másikban?”. Johnson szarkasztikusan megjegyezte: tetszik, hogy ellenfele milyen könnyen meg tudja változtatni az álláspontját - mert korábban ellenezte, most már megvalósítaná a brexitet. Erre Hunt hasonló gúnnyal vágott vissza:

Johnsonnak különös képessége van, kérdeznek tőle valamit, megnevetteti az embereket és azok elfelejtik, mi volt a kérdés.

Jó képesség egy politikusnak, de talán nem egy miniszterelnöknek – mondta.

Az új brit konzervatív pártvezér és egyben miniszterelnök személyét július 23-án nevezik meg és a versenyben egyértelműen Boris Johnson az éllovas.

Nyitókép: MTI/EPA/BBC NEWS/Jeff Overs