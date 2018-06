Állítólagos ügynökmúltja miatt pereskedik Babis

Elutasította a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Andrej Babiš cseh ügyvezető kormányfő legfrissebb fellebbezését az őt kommunista ügynökként számon tartó Nemzeti Emlékezet Intézete ellen általa indított, évekre visszanyúló perben. Babiš most a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságára vinné az ügyét.

A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága most Andrej Babiš azon fellebbezését utasította el, amelyet a cseh ügyvezető kormányfő márciusban nyújtott be a Pozsonyi Kerületi Bíróság ugyanezen ügyben hozott határozata ellen. A még május 31-én született, ám csak most nyilvánosságra hozott döntésre a miniszterelnököt képviselő ügyvédi iroda még nem reagált, mivel közlésük szerint hivatalos forrásból eddig még nem értesültek a fejleményekről.

„A Legfelsőbb Bíróság, mint fellebbviteli bíróság május 31-én elutasította Andrej Babiš fellebbezését, ennek okait a döntés írásos indoklása tartalmazza”– nyilatkozta Alexandra Važanová szóvivő.

Az indoklás harminc napon belül válik ismertté. Az Andrej Babiš és a pozsonyi székhelyű Nemzeti Emlékezet Intézete között 2012-ben kezdődött peres eljárás előzménye, hogy

az intézet közzétette az egykori csehszlovák kommunista állambiztonság egy olyan listáját, amelyen Babiš "Bureš" fedőnév alatt ügynökként szerepelt.

Babiš azt állítva, hogy neve jogosulatlanul szerepelt az ügynöklistáin, személyiségi jogainak megsértésére hivatkozva pert indított a pozsonyi intézet ellen.

Az ügyben először a Pozsonyi Járásbíróság, majd a Pozsonyi Kerületi Bíróság hozott döntést, s végül a fellebbezések és panaszok nyomán az ügy a Legfelsőbb Bíróságon, később pedig az Alkotmánybíróságon végezte. Utóbbi 2017 októberében eljárási hibákra, illetve jogtalanul felvett tanúvallomásokra hivatkozva semmisnek mondta ki az előző ítéleteket. Az ügyet újratárgyalásra a Kerületi Bíróságra utalta vissza, amely idén februárban Babiš panaszát elutasította.

A csehek ügyvezető kormányfője márciusban ez ellen fellebbezett, s a Legfelsőbb Bíróság most ezt a keresetet utasította el. A Nemzeti Emlékezet Intézete mindezt annak megerősítéseként értékeli, hogy az archív iratok közzétételéért nem szabadott volna őket perbe fogni.

Andrej Babiš korábban jelezte, ügyét akár az Emberi Jogok Európai Bíróságáig is kész elvinni, amelyhez június közepéig benyújtja keresetét.