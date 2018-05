A Chelsea tulajdonosa izraeli útlevéllel "csak turista lehet" brit földön

Hiába lett vízummentességet élvező izraeli állampolgár, a brit hatóságok korlátozni fogják Roman Abramovics, a Chelsea futballklub gazdájának tartózkodását az országban. Korábban London fellépést jelentett be az orosz oligarchák ellen, és az üzletember befektetői vízumát magyarázat nélkül nem hosszabbították meg.

Izraeli állampolgárként csak maximum hat hónapig tartózkodhat majd Nagy-Britanniában Roman Abramovics. A milliárdos üzletember és egy távol-keleti orosz tartomány volt kormányzója évek óta életvitelszerűen élt Nagy-Britanniában befektetői vízuma jóvoltából.

A Szkripalj-mérgezés és a brit kormánynak a vagyonukat brit földre átmentő orosz oligarchák ellen indult fellépése után azonban valamiért heteken át késett Abramovics vízumának meghosszabbítása.

Így azt is át kellett élnie, hogy nem lehetett jelen, amikor az általa birtokolt Chelsea futballklub megnyerte az FA kupát.

2015. december 19-én a londoni Stamford Bridge stadionban készített kép Roman Abramovics orosz milliárdos üzletemberről, a Chelsea angol labdarúgóklub tulajdonosáról. A zsidó származású és Izraelben lakhellyel is rendelkező Abramovics 2018. május 28-án Izraelbe érkezett, hogy megszerezze izraeli állampolgárságát. Az 51 éves milliárdos megfelelt a zsidó állam szigorú kritériumainak és ha megkapja az állampolgárságot, 11,5 milliárd dolláros vagyonával rögtön ő lesz az ország legvagyonosabb polgára. Szakértők szerint a mostani személyes döntése vélhetően nem független attól, hogy a Szkripal-ügy miatt feszültté vált a brit-orosz viszony és a londoni kormány vizsgálatot indított a külföldi oligarchák vagyonával kapcsolatban. (MTI/AP/Matt Dunham)

Abramovics így azt a megoldást választotta, hogy zsidó származására hivatkozva izraeli állampolgárságot kér. Ezt hétfőn gyorsan meg is kapta. A milliárdos gyakori látogató az országban és Tel Avivban is van egy otthona, amit Yaron Varsanotól, a Marvel képregényhős Wonder Womant alakító Gal Gadot férjétől vett meg.

Mindezek ellenére Abramovics környezete arról beszélt, hogy a szíve Londonba húz.

„Ha fél éven át kellene Izraelben élnie, beleőrülne. Ez nem Romannak való. Ő megszokta, hogy egy nagy országban, nagy szinten éljen. Totális katasztrófa lenne neki”.

Egy másik ismerőse a britek keménykedésére utalva azt mondta: „Szerinte politikailag motivált az ügy, de senki sem mondott neki semmit. Humorosan fogja fel, teszi a dolgát, nem úgy fogja fel, hogy ez a világvége”.

Theresea May brit kormányfő ugyanakkor nem arról beszélt, hogy szívesen látják Abramovicsot és milliárdjait és hogy a brit vízum körüli késlekedés csupán ügyrendi kérdés. Ehelyett azt emelte ki, hogy hogy

Abramovics csak turistaként jöhet brit földre és hogy ha a szigetországban akar élni, dolgozni vagy tanulni, akkor vízumra lesz szüksége.

Megint mások arra utaltak, hogy a milliárdos csak bázisnak használja Londont. A Financial Times két hozzá közeli embert említ, akik szerint „az utóbbi négy-öt évben már nem jár állandóan a Chelsea meccseire. Még mindig részt vesz a klub irányításában és tévén nézi a mérkőzéseket, de illúzió, hogy Londonba költözött volna. Valójában a fele idejét Moszkvában tölti” – mondták.

Mindeközben vannak más orosz oligarchák is, akik Izraelben is otthonra találtak. Mihail Fridman és German Kan, az Alfa Csoport nevű pénzügyi-energetikai cég alapítói szintén izraeli állampolgárok, bár sok időt töltenek Londonban. Mihail Hodorkovszkij, az egykori Jukosz olajcég hosszú éveken bebörtönzött vezetőjének helyettesei is Izraelbe menekültek és nem adták ki őket Moszkvának.

A Financial Times megemlíti, hogy sok gazdag orosz üzletember ciprusi állampolgárságot szerzett ottani befektetései révén. Közéjük tartozik az amerikai szankciók által sújtott alumínium-ipari mágnás Oleg Gyeripaszka is. Máltán szerzett állampolgárságot közben az orosz piacon a Google-lal rivalizáló Yandex alapítója, Arkagyij Volozs.