Andrej Kiska jövőre nem indul az államfői székért

Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök bejelentette, nem kíván újra államfő lenni. Döntését családi okokra hivatkozva hozta meg. Kiska elismerte, hogy néhány döntésével egyesekben negatív érzelmeket hagy maga után, de úgy fogalmazott, hogy a családdal eltöltött időt semmi sem tudja pótolni, még az elnöki tisztség sem, ezért nem indul a jövőre esedékes elnökválasztáson.

Andrej Kiska bejelentésére már régóta várt a szlovák közvélemény és a politikai pártok is, különösen az ellenzékiek, ugyanis Kiska döntésétől teszik függővé a saját államfőjelölt esetleges indítását. Az elnök hetekkel ezelőtt azt ígérte, legkésőbb szeptember végéig bejelenti, megméretteti-e magát újra vagy sem.

Andrej Kiska 2014-ben Robert Ficót győzte le az elnökválasztás során, megválasztása óta folyamatosan vezette a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb szlovákiai politikusok listáját.

Ennek ellenére Kiska bejelentése nem okozott nagy meglepetést. Elmondta, az elmúlt évben boldog, de tragikus események is történtek a családjában, és ezek ráébresztették, milyen fontos a családdal töltött idő. Azt is elmondta, hogy az emberektől mindössze öt évre kért bizalmat. Beszédében hangsúlyozta,

jobb lesz, ha az emberek egy olyan köztársasági elnököt választanak jövőre, aki nem hordozza magával az ő harcainak terhét.

Andrej Kiska ugyanakkor azt is elmondta, hogy bár távozik a köztársasági elnöki posztról, marad a politikában. Elmondása szerint Szlovákiában meg kell változtatni a kormányzás módját, és ezért személyes felelősséget érez.

Nem tartja befejezettnek a 2014-ben elkezdett harcot, és azon fog dolgozni, hogyan segíthetne abban, hogy Szlovákiában egy új korszak kezdődjön.

Hangsúlyozta, egyesíteni szeretné azokat, akik nemcsak hajlandóak, de képesek is arra, hogy felelősségteljesen és tisztességesen kormányozzanak. Erről részleteket az őszi helyhatósági választások után ígért.

Robert Fico korábbi kormányfő, már tegnap támadást indított Kiska ellen. A Smer elnöke sajtótájékoztatót hívott össze, és arról beszélt, hogy a parlament összeférhetetlenségi bizottsága ma tárgyal Kiska 2014-es elnökválasztási kampányának szabálytalan finanszírozásáról.

Fico szerint Kiska sokkal több pénzt fordított a kampányra, mint amennyit a törvény megenged. Ráadásul mindezt szabálytalanul tette,

mert saját cégét használta a tranzakciók lebonyolítására, amit még azzal is tetézett, hogy adóhátralékba került. A kampányfinanszírozási ügyet Robert Fico nem először vette elő, már tavaly ősszel és idén tavasszal is támadta vele Kiskát. Most az is állította, hogy az államfő azért időzítette mára a politikai jövőjével kapcsolatos bejelentését, mert a parlamenti bizottság kellemetlen helyzetbe hozza őt, ha elmarasztalja a szabálytalanságokért. Roman Krpelan elnöki szóvivő azonnal reagált Robert Fico vádaskodásaira. Azt mondta,

az ex-miniszterelnök nem tanult saját bukásából. A személyeskedő támadás a legtöbb, amit a politikában még tenni tud.