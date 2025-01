Képeken, amint a Szaturnusz a Hold mögül kukucskál, mutatjuk!

Mint az Infostart is hírül adta korábban, este 6 óta ritka égi jelenséget lehet megfigyelni, az ég tiszta is szerencsére.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint szabad szemmel, binokulárral és távcsővel is jól látható, amint a délnyugati égbolton, közel 28 fokkal a látóhatár fölött járó holdsarló egyre közeledik a Szaturnuszhoz.

A sárgás fényben pompázó Szaturnusz ekkor a Holdtól balra fölfelé volt, a megvilágítatlan, hamuszürke fényben derengő holdperemtől csak 19 ívpercre. Egy legalább 7-8 centiméteres lencse vagy tükörátmérőjű állványos távcső és 150-szeres nagyítás segítségével jól kivehető a Szaturnusz 16 ívmásodperces bolygókorongja és az éppen pengevékonynak látszó gyűrűrendszere, ahogy másodpercről másodpercre eltűnik a Hold mögött.

Az égi jelenség részeként a Szaturnusz egyik kísérője, a barnás-narancsos színű, 8,7 magnitúdós Titan nevű hold is látható volt. A Titan balra fölfelé helyezkedik el a bolygótól, és követi majd a Szaturnuszt az eltűnésben. Az éjszaka folyamán egy 6,7 magnitúdós vendégcsillag, a kékes színű 85 Aquarii is a Szaturnusz holdjainak vonalában áll, még közelebb is a bolygóhoz, mint a Titan. A Szaturnuszt először ez a csillag, majd a Titan eltűnése fogja követni.

Még képek: