Ritka égi jelenségre csodálkozhatunk rá

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint 18 órától szabad szemmel, binokulárral és távcsővel is jól látható lesz, ahogy a délnyugati égbolton, közel 28 fokkal a látóhatár fölött járó holdsarló egyre közeledik a Szaturnuszhoz. A sárgás fényben pompázó Szaturnusz ekkor a Holdtól balra fölfelé lesz, a megvilágítatlan, hamuszürke fényben derengő holdperemtől már csak 19 ívpercre. Egy legalább 7-8 centiméteres lencse vagy tükörátmérőjű állványos távcső és 150-szeres nagyítás segítségével jól kivehető lesz a Szaturnusz 16 ívmásodperces bolygókorongja és az éppen pengevékonynak látszó gyűrűrendszere, ahogy másodpercről másodpercre eltűnik a Hold mögött.

Az égi jelenség részeként a Szaturnusz egyik kísérője, a barnás-narancsos színű, 8,7 magnitúdós Titan nevű hold is látható lesz. A Titan balra fölfelé helyezkedik el a bolygótól, és követi majd a Szaturnuszt az eltűnésben. Az éjszaka folyamán egy 6,7 magnitúdós vendég csillag, a kékes színű 85 Aquarii is a Szaturnusz holdjainak vonalában áll, még közelebb is a bolygóhoz, mint a Titan. A Szaturnuszt először ez a csillag, majd a Titan eltűnése fogja követni.

A Szaturnusz és a Hold egyre közeledik egymáshoz, 18:45-kor a Szaturnusz gyűrűjének jobb íve, majd az egész bolygó teljesen eltűnik a Hold mögött. A Szaturnusz korongjának eltűnése 42 másodpercig tart. Szabad szemel való észlelés esetén látható lesz, ahogyan a fényes, csillagszerű Szaturnusz egyre közelebb kerül a Hold hamuszürke fényben sejlő korongjához, majd fokozatosan elhalványodik és végül teljesen eltűnik.

Távcsővel jól megfigyelhető lesz az is, hogy 27 másodperccel korábban, elsőként a bolygó jobb oldalán lévő gyűrűk kezdenek belépni a Hold mögé, mintha egy sötét, mozgó fal takarná el azokat. Ezután a Szaturnusz bolygó korongja érinti a Hold peremét, és fokozatosan eltűnik, majd végül a bolygó bal oldalán lévő gyűrűrészek is elnyelődnek az alig derengő, sötét holdperem mögött. Másfél perccel a bolygókorong eltűnése után a 85 Aquarii csillag is belép a Hold mögé villanásnyi idő alatt. Hat és fél perccel később a Titan holdat is elnyeli a sötét holdperem néhány másodperc alatt.

A Szaturnusz 19:38-kor újra előbukkan, immár a világos sarló alsó pereménél, a Hold déli pólusánál, szinte pontosan a fényes holdkorong legalján. Először a Szaturnusz déli féltekéje kezd el felbukkanni, majd a gyűrű, nagyjából párhuzamosan a holdperemmel, végül az északi félteke is kilép. A folyamat távcsővel lesz jól látható, binokulárral nagyjából követhető, szabad szemmel azonban a fényes Hold miatt nehezen fog látszódni. A kilépés helyét, mely a Janssen kráteróriás alatt, a Mare Australe területén lesz, pontosan be kell tájolni, különben könnyen le lehet maradni a 37 másodperces eseményről.

A kilépés különlegessége a két égitest közti fényességkülönbség: míg a fehér holdperem fényesen világít, a narancsos Szaturnusz jóval halványabban lebeg majd mellette. A kilépéskor a páros még 16 fok magasan lesz, és egészen lenyugvásukig, 21:21-ig lehet majd követni a távolodó égitesteket – olvasható a közleményben.