Olyan bravúrt hajtott végre a SpaceX, ami alapjaiban változtathatja meg az űrkutatást - videók

A Super Heavy hordozórakétából és a Starship űrhajóból álló újgenerációs rakétarendszert emberek Holdra, majd Marsra juttatására céljával fejleszti az Elon Musk milliárdos üzletember tulajdonában lévő SpaceX magán űrkutatási vállalat. A cég dél-texasi űrközpontjából vasárnap volt az új űrjármű ötödik kísérleti indítása, amely ateljes sikert hozott.

A 120 méternél nagyobb űrrakéta egyórás repülést hajtott végre, és most első ízben megpróbálták a 70 méteres alsó fokozat, a hordozórakéta leszállását közvetlenül az indítóállványnál, ami sikerült is.

A korábbi tesztek változó sikerrel jártak. Az első próbaindítás során 2023 áprilisában az egész rakétaegység néhány perc elteltével felrobbant. A második próbálkozás során 2023 novemberében ugyan sikerült az alsó fokozatnak leválnia, a felső pedig tovább is repült, de aztán mindkettő külön-külön felrobbant.

