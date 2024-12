Nincs több lehetőség, hivatalos a grúz választások eredménye

A grúz alkotmánybíróság közölte, hogy elutasította Szalome Zurabisvili elnök keresetét az októberi parlamenti választás eredményének megsemmisítésére. Az államfő által vitatott eredményű parlamenti választást a kormányzó Grúziai Álom - Demokratikus Grúzia a párt nyerte meg a szavazatok közel 54 százalékának megszerzésével, de az ellenzék szerint a győzelmet csalás árán szerezték meg.

A választási eredmény és Grúzia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak múlt csütörtökön bejelentett felfüggesztése elleni tiltakozó akciók keddre virradóra immár az ötödik egymást követő éjszakán is folytatódtak. Irakli Kobahidze miniszterelnök ugyanakkor kedden úgy nyilatkozott, hogy a "forradalom" kísérlete kudarcot vallott. A Grúziai Álom párt pedig tagadta két tévécsatorna azon értesüléseit, hogy elnöke, Irakli Garibasvili lemondott posztjáról.

A grúz egészségügyi minisztérium szerint az összecsapásokban hétfő este 26 ember megsebesült. A mentők "26 embert szállítottak egészségügyi intézményekbe", köztük 23 tüntetőt és 3 rendőrt - derül ki a tárca közleményéből.

