Hegedűs Éva: a Gránit Bank a tőzsdén bevont tőke felét a hitelezésre fordítja majd

November 25-én átalakult a Gránit Bank működési formája. A pénzintézet zártkörűen működő részvénytársaságból nyilvánosan működő részvénytársasággá változott. Ezzel párhuzamosan – ugyanezen a napon – a Gránit Bank törzsrészvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére, november 26. és december 11. között pedig a lakossági befektetők is jegyezhetnek részvényeket akár a bank mobilalkalmazásában, akár a pénzintézet videobanki csatornáján.

Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a lakossági ügyfelek a banki mobilalkalmazásban nagyon egyszerűen akár az otthoni karosszékből a részvényvásárlás ikonra kattintva tudnak értékpapírszámlát nyitni, és MiFiD-teszt elvégzése és a kibocsátási tájékoztató elolvasása után pár perc alatt a részvényt tudnak jegyezni. Azt is hangsúlyozta, hogy a tranzakció a videobanki szolgáltatással is elérhető, de akár a Gránit Bank két, akár az MBH negyven kijelölt fiókjában vagy az Equilornál személyesen is lehet részvényt vásárolni. Az utóbbihoz még az sem szükséges, hogy a leendő részvényes a számláját a Gránit Banknál vezesse.

Jelenleg mérlegfőösszeg alapján a Gránit Bank a nyolcadik legnagyobb magyar bank. Hegedűs Éva a leendő befektetőknek a világ egyik legjobb befektetési gurujának, Warren Buffettnak a mondását ajánlja, aki szerint olyan részvényekbe érdemes pénzt tenni, amelynek az üzleti modelljében hisznek, és amely részvény tartósan rendelkezik versenyelőnnyel a versenytársaihoz képest.

"A Gránit Bank az elmúlt időszakban a piaci átlaghoz képest lényegesen gyorsabban tudott növekedni, lényegesen jobb profitabilitással működik. 2019-től a Gránit Bank tőkearányos profitja meghaladja a bankszektor átlagát. Nagyon költséghatékony, érzékeny módon működünk" – mondta az elnök-vezérigazgató, és példaként említette az úgynevezett nem fizető ügyfelek arányát, amely mindössze 0,2 százalék, miközben a bankszektorban ennek a mértéke több mint 2 százalék. Így a banknak a költségbevételeiből sokkal kevesebb pénzt kell allokálni értékvesztésre.

A versenyelőnyöknél pedig a digitális innovációt emelte ki a bank vezetője, mert rengeteg olyan innovációt vezetett be a pénzintézet, amely a hazai piacon elsőséget jelentett, sőt némelyik európai viszonylatban is, így a videobank bevezetés vagy a mobiltelefonra épített digitális fizetés.

Legalább 7, maximum 30 milliárd forintnyi új tőkét szeretne a bank bevonni, Hegedűs Éva hangsúlyozta, hogy a tervek szerint a következő időszakban is a piaci átlaghoz képest gyorsabban fognak növekedni, és ebből a részvényesi értéknövekedésből részesülhetnek az ügyfelek is, ráadásul 2027-től az adózás utáni eredmény maximum 25 százalékát fordítják majd osztalékkifizetésre. Arról is beszélt, hogy a tőzsdén keresztül bevont tőke 50 százalékát a hitelezési tevékenység növelésére használják fel, a külföldi, illetve a hazai akvizíciókra a bevont tőke 35 százalékát, és a digitális innovációkra, illetve a generatív és agentic AI fejlesztésére pedig mintegy 15 százalékát szeretnék fordítani.

Az elnök-vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy az lenne a karácsonyi ajándéka, ha a papírokkal december 23-át követően lehetne már kereskedni.