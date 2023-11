Ismét súlyos betegség terjed Kínában – Rusvai Miklós elmondta, lehet-e újabb világjárvány

Több kínai gyermekkórház is megtelt egy rejtélyes, tüdőgyulladást okozó járvány miatt, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos tájékoztatást kért a kínai hatóságoktól a megbetegedésekről. A szervezet kínai irodája is megerősítette a légúti megbetegedések jelentős megemelkedéséről megjelent információkat.

A jelenséget a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldásának és az olyan ismert kórokozók terjedésének tulajdonították, mint az influenzavírus, a mycoplasma pneunomiae, mely egy jellemzően a fiatalabb gyermekeket érintő légúti megbetegedés, továbbá az óriássejtes tüdőmegbetegedés és a Covid-19-et okozó koronavírus.

Rusvai Miklós azt mondta az InfoRádióban, hogy főleg Észak-Kínában és Pekingben számoltak be rendkívül sok tüdőgyulladásos megbetegedésről, valamint súlyos légzőszervi esetekről is lehet tudni – elsősorban a gyermekek körében. A víruskutató hozzátette: az ázsiai országban csak május-júniusban oldották fel teljesen a Covid-járvány miatt bevezetett korlátozásokat és ott is a mostani időszakban kezdődött el a légzőszervi betegségek szezonja, ami nagyban hozzájárulhatott a mostani, újabb megbetegedések elterjedéséhez.

A szakértő közölte: mindazok a gyerekbetegségek és légzőszervi fertőzések, amelyek az elmúlt másfél-két évben, a korlátozások idején nem jelentkeztek nagyobb számban Kínában, most széles körben elterjedtek a gyermekek körében. Mint fogalmazott, a WHO kínai irodájának magyarázata „hihető”, ugyanis nálunk, Magyarországon is az idei év elején betegedett meg nagyon sok gyermek RSV- és mycoplasmafertőzés, influenza, metapneumovírus, rinovírusok és egyéb hasonló betegségek, vírusok miatt. Ennek oka idehaza is az lehetett, hogy

a kiskorúak a korábbi években „nem találkoztak ezekkel a kórokozókkal a korlátozások miatt, így nem szereztek ellenük immunitást és egyszerre több évjárat betegedett meg”.

A kínai hatóságok ugyanezekkel az esetekkel, folyamatokkal magyarázzák a jelenlegi légzőszervi megbetegedéshullámot. Rusvai Miklós elmondta: ilyen esetekben megszokott az, hogy a WHO hivatalos tájékoztatást kér az érintett ország illetékes szervezetétől, Kínára pedig különösképpen figyel az egész világ a gyorsan terjedő légzőszervi betegségek miatt.

A kínai hatóságoknak 24 órán belül kell választ adniuk a WHO felszólítására. A víruskutató tájékoztatása szerint ilyenkor a szervezet rendelkezésére kell bocsátani minden elérhető hivatalos statisztikai adatot, beszámolót azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen vírusok vagy baktériumos kórokozók okoznak problémákat, fertőzéseket. Kiemelte, hogy ha vannak nem kivizsgált, azaz ismeretlen esetek, akkor azokat nagyon alaposan ki kell vizsgálni. „Ez hosszabb időt igényelhet,

a már ismert, felderített eseteket viszont azonnal le kell jelenteni. Ez olyan kötelező előírás, amibe korábban Kína is beleegyezett”

– magyarázta.

Az emberek világszerte nagyon érzékenyek azokra a hírekre, amikor valamilyen vírussal, fertőzéssel kapcsolatban Kína neve említésre kerül, ebben az esetben azonban egyelőre nem kell tartani egy globálisan terjedő járványtól. „A vizsgálatok folynak, teljesen hihető a kínaiak mostani indoklása és magyarázata, biztosak persze csak nagyjából 7-10 nap múlva lehetünk, amikor már az összes esetnek utánajártak” – mondta Rusvai Miklós.